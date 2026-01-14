Команды отлично друг друга знают и не собираются долго вести разведку. Сенегал уже оккупировал чужую половину поля и готовит атаку.
Поеееееехали! Матч начался.
Встречу обслуживает бригада арбитров с Пьером Атчо из Габона во главе.
А вот стартовый состав сборной Египта от Хоссама Хассана:
Эль-Шенави — Ибрахим, Абдельмагид, Рабья — Хани, Фати, Аттия, Ашур, Абул-Фетух — Салах, Мармуш.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил наставник сборной Сенегала Пап Тьяв:
Менди — Диатта, Кулибали, Ньякате, Диуф — Диарра, Идрисса Гейе, Пап Гейе — Ндиайе, Мане, Джексон.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В первом полуфинальном матче Кубка африканских наций встречаются Сенегал и Египет. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.