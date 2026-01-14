На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мане против Салаха: Сенегал и Египет играют в полуфинале Кубка Африки. LIVE

Кубок африканских наций. Полуфинал. Сенегал — Египет. ОНЛАЙН

close

Лидер сборной Египта Мохамед Салах

РИА Новости
В первом полуфинальном матче Кубка африканских наций Сенегал Садьо Мане встречается с Египтом Мохамеда Салаха. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Кубок африканских наций. 1/2 финала
1-й тайм
14 января 20:00
Сенегал
0 : 0
Египет
Стадион «Стад Ибн-Батута», Tangier, Марокко
1-й тайм

6' Абдельмагид

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
3'

Команды отлично друг друга знают и не собираются долго вести разведку. Сенегал уже оккупировал чужую половину поля и готовит атаку.

1'

Поеееееехали! Матч начался.

20:00

Встречу обслуживает бригада арбитров с Пьером Атчо из Габона во главе.

19:55

А вот стартовый состав сборной Египта от Хоссама Хассана:

Эль-Шенави — Ибрахим, Абдельмагид, Рабья — Хани, Фати, Аттия, Ашур, Абул-Фетух — Салах, Мармуш.

19:50

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил наставник сборной Сенегала Пап Тьяв:

Менди — Диатта, Кулибали, Ньякате, Диуф — Диарра, Идрисса Гейе, Пап Гейе — Ндиайе, Мане, Джексон.

19:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В первом полуфинальном матче Кубка африканских наций встречаются Сенегал и Египет. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

