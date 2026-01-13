Ньюкасл Юнайтед

Угловой «Сити» после паузы привел к еще одному корнеру.
Джейкоб Мерфи получил травму и не может продолжить игру. Харви Барнс оперативно вышел на поле.
К первому тайму добавлена одна минута.
После подачи Доку слева мяч от Холла ушел на угловой.
Семеньо подал справа от лицевой. Мяч пролетел через штрафную, даже через вратарскую, но по слишком высокой траектории.
Хороший проникающий пас к линии штрафной «Ньюкасла» на Доку, но Холл успел и еще и чисто обезмячил форварда «горожан».
В последние минуты мяч больше под контролем «Ньюкасла». «Сити» вынужденно вторым номером действует. При этом хозяева после билд-апа на своей половине предпочитают проникающие передачи и быстрые атаки.
Матеус Нунес срубил оббежавшего его и прокинувшего мяч вперед Гордона — желтая карточка.
Траффорд легко забрал мяч в руки после подачи Мерфи справа.
Пока у нас футбольные шахматы на поле. 2-0 по ударам. В створ не били.
Семеньо вошел в штрафную справа, но на дриблинге в центр потерял мяч.
Потасовка случилась на поле, и Нико О'Райли с Жоэлинтоном получили по желтой карточке. Игрок «Сити» все спровоцировал.
У «Ман Сити» до сих пор нет ни одного удара в первом тайме.
Висса с острого угла с сопротивлением пробил из штрафной выше ворот в быстрой атаке. Но там был офсайд.
Поупу оказывают помощь врачи «Ньюкасла», а команды пока на водопое и слушают тренеров. Поднимается голкипер, все в порядке с ним вроде бы.
Дебютирующий за «Сити» Семеньо сбил Гордона так, что мог и желтую получить. Но арбитр пока либерален.
«Ньюкасл» отодвинул игру от своих ворот, но моментов толком нет ни у кого.
Высокий прессинг «Ньюкасла» едва не заставил Аллейна допустить ошибку. Но все-таки смог выбить так, что мяч ушел за боковую от Мерфи.
Ни к чему интересному угловой «Ньюкасла» не привел.
Мерфи после передачи по правому флангу от боковой линии в падении выполнял подачу. Аке смог заблокировать, но мяч ушел на угловой.
Гордон с левого фланга подал в штрафную «Сити», Жоэлинтон ударил головой, не выпрыгивая — неточно.
Подача корнера от «горожан» стала добычей защиты «Ньюкасла».
Заброс в штрафную хозяев с левого фланга. Никто из атакующих к мячу не успел, а тот ушел на угловой от бедра выпрыгнувшего Гордона.
Траффорд не испугался под прессингом после передачи назад, убрал на ложном движении набегавшего Висса и сделал длинный пас вперед. Получилась на своего коллегу Поупа.
Опасный прострел в штрафную «Ньюкасла», но Холанд не дотянулся до скакавшего мяча.
«Ман Сити» постепенно забирает контроль над мячом и территорией.
У «Ньюкасла» прошла быстрая атака, в которой Гордон пасом поперек штрафной вывел Висса на убойную позицию, тот обработал мяч, никто не мешал, но удар пришелся выше ворот!
Разведка идет на поле, команды никуда не спешат. Сейчас Рэмси сфолил в центре поля — первое нарушение в матче.
Поеееехали! Матч начался.
А вот стартовый состав «Манчестер Сити» от Хосепа Гвардиолы:
Траффорд — Матеус Нунес, Хусанов, Аллейн, Аке — О'Райли — Семеньо, Бернарду Силва, Фоден, Доку — Холанд.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау:
Поуп — Майли, Тшау, Ботман, Холл — Рэмси, Бруно Гимарайнс, Жоэлинтон — Мерфи, Гордон, Висса.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В первом полуфинальном матче Кубка английской лиги «Ньюкасл» на своем поле принимает «Манчестер Сити». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.