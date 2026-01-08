Спорт
Навстречу «Барсе»: «Реал» играет с «Атлетико» в Суперкубке Испании. LIVE
В рамках полуфинала Суперкубка Испании проходит мадридское дерби: «Реал» играет с «Атлетико». Победитель в финале встретится с «Барселоной». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Суперкубок Испании. 1/2 финала
Матч не начался
08 января 22:00
Атлетико М
Мадрид, Испания
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Стадион «Кинг Абдулла Спортс Сити», Джидда, Саудовская Аравия
21:55
«Атлетико»: Облак, Руджери, Льоренте, Ганцко, Пубиль, Галлахер, Коке, Баэна, Симеоне, Сёрлот, Альварес.
«Реал»: Куртуа, Асенсио, Рюдигер, Каррерас, Вальверде, Тчуамени, Камавинга, Беллингем, Родриго, Винисиус, Гарсия.
21:50
Матч начнется в 22:00 мск.
21:45
Добрый вечер, уважаемые читатели! Следим за противостоянием «Реала» и «Атлетико» в полуфинале Суперкубка Испании.