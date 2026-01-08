На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Спорт
Размер текста
А
А
А

Навстречу «Барсе»: «Реал» играет с «Атлетико» в Суперкубке Испании. LIVE

Футбол. Суперкубок Испании, 1/2 финала. «Реал» (Мадрид) — «Атлетико» (Мадрид). ОНЛАЙН

close
Juan Medina/Reuters
В рамках полуфинала Суперкубка Испании проходит мадридское дерби: «Реал» играет с «Атлетико». Победитель в финале встретится с «Барселоной». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Суперкубок Испании. 1/2 финала
Матч не начался
08 января 22:00
Атлетико М
Мадрид, Испания
0 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Стадион «Кинг Абдулла Спортс Сити», Джидда, Саудовская Аравия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
21:55

«Атлетико»: Облак, Руджери, Льоренте, Ганцко, Пубиль, Галлахер, Коке, Баэна, Симеоне, Сёрлот, Альварес.

«Реал»: Куртуа, Асенсио, Рюдигер, Каррерас, Вальверде, Тчуамени, Камавинга, Беллингем, Родриго, Винисиус, Гарсия.

21:50

Матч начнется в 22:00 мск.

21:45

Добрый вечер, уважаемые читатели! Следим за противостоянием «Реала» и «Атлетико» в полуфинале Суперкубка Испании.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами