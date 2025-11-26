Спорт
Рубка за полуфинал: «Локомотив» против «Спартака». LIVE
В ответном матче четвертьфинала Кубка России в Пути РПЛ московский «Спартак» гостит в Черкизове у «Локомотива». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Fonbet Кубок России. 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
Матч не начался
26 ноября 20:30
Локомотив М
Москва, Россия
Стадион «РЖД Арена», Москва, Россия
20:00
