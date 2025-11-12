Сборная России упустила победу в товарищеском матче с Перу, правда, голы сегодня получились курьезными у обеих команд. Но зато беспроигрышная серия российской команды продолжается. Спасибо, что были с нами, и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.
Финальный свисток.
Сафонов чуть было не потерял мяч, сыграв на выходе после углового, но в итоге накрыл.
Валера пробил после скидки с полулета от границы штрафной — мяч попал в защитника и улетел на угловой.
Грубовато Данил Круговой сыграл против выступающего в Первой лиге за московскую «Родину» Йорди Рейны в подкате. Заслуженная желтая карточка.
Гальесе сыграл кулаками на выходе после подачи с угла поля.
Тюкавин после заброса аута от Бевеева упал в штрафной Перу в борьбе. Пенальти нет, есть угловой.
Шесть минут добавлено ко второму тайму.
Тюкавин пробил с подбора из-за штрафной — в руки Гальесе.
Батраков подал штрафной из глубины. Тюкавин пригнулся и подставил затылок, но мяч полетел выше ворот.
Матиас Ласо получил желтую карточку.
Перу продолжает держать мяч. Гости заработали угловой и неплохо подали, но защита справилась.
ГОООООООООООООООООЛ! Алекс Валера — 1:1! Вот это да! Мощный и неожиданный удар Валеры метров с 30-ти. Сафонов как-то не идеально занял позицию, чуть потерял ворота, дотянулся до пущенного не в самый угол мяча и отбил его в свои ворота.
Сборная Перу проводит позиционные атаки, но не может довести их до удара.
У сборной России Лечи Садулаев заменил автора гола Александра Головина.
Хесус (признан в РФ иностранным агентом) Претель вышел вместо Эрика Норьеги.
У Перу Маркоса Лопеса заменил Кристиан Карбахаль.
Мингиян Бевеев откинул мяч после свистка и получил желтую карточку.
Гальесе потащил обводящий удар Алексея Миранчука!
Головин принял мяч в штрафной после передачи Пруцева, сместился в центр и пробил — в блок.
Миранчук получил мяч в штрафной после передачи Тюкавина и был сбит, но арбитр из Азербайджана не увидел здесь пенальти. А было очень похоже.
Данил Круговой, Александр Черников и Константин Тюкавин вышли вместо Юрия Горшкова, Наиля Умярова и Ивана Сергеева.
Гальесе поймал мяч в руки после подачи углового.
Батраков сделал пас избежавшему офсайда Сергееву в штрафную, тот убрал на паузе защитника и пробил — Гальесе успел зацепить мяч расставленной рукой, и мяч, ударившись в землю, перелетел перекладину!
Умяров классно нашел в штрафной Миранчука, который пытался там всех обыграть и выйти на удар, но чуть не сумел.
У Перу вместо Сесара Инги, Макслорена Кастро и Адриана Угаррисы на поле вышли Алекс Валера, Йорди Рейна и Кевин Кеведо.
Эрик Норьега получил желтую карточку за разговоры.
Сборная России перехватила мяч на чужой половине, через пас вошла в штрафную, но до удара не смогла довести.
В жестком стыке досталось Батракову, но он уже поднялся.
Батраков и Головин столкнулись, и полузащитник «Локо» немножко похромал.
И опять темп в целом очень невысок.
Довольно бодро вторую половину начала сборная Перу. Много атакует правым флангом.
У сборной России Мингиян Бевеев играет вместо Ильи Вахании.
У Перу Кендзи Кабрера поменял Херальда Тавару.
Поееееехали! Второй тайм начался.
Довольно скучный первый тайм, хотя командам не откажешь в желании. Ну а единственный мяч сборная России забила после грубейшей ошибки соперников. Ждем, что будет во второй половине.
Ничего не добавлено к первому тайму — свисток на перерыв.
Наконец атака сборной России завершилась ударом — Миранчук не попал в створ.
Очередной фол в центре поля, теперь от Вахании.
Пытаясь выгрызть для себя и команды мяч, Иван Сергеев вновь нарушил правила.
Ну совсем без ворот идет игра, хотя не сказать, что команды не стараются.
Опять отрезок позиционного переката сборной Перу на половине команды России. Тоже безрезультатно.
Забросы на Сергеева у сборной России тоже не проходят. В обороне сборная Перу выглядит очень достойно.
Вот позиционная атака перуанцев с переводом мяча справа налево и обратно. Но по-прежнему без ударов. И в итоге потеря.
Наиль Умяров получил первую в матче желтую карточку.
У Головина чуть не прошла передача в штрафную на смещении с левого края к центру.
Сборная России продолжает давить позиционными атаками, пока у гостей нет толком никакой контригры.
ГООООООООООООООООООЛ! Александр Головин — 1:0! Очень неудачно разыграли перуанцы удар от ворот. Защитник отдал вратарю, а тот плохо обработал. Подоспевший Миранчук перехватил и в касание отдал Головину, который в касание же направил в пустые.
Батраков подал в штрафную Перу, но защитники справились.
Иван Сергеев в борьбе на фланге попал рукой в лицо Лопесу. Тот упал и показал арбитру губу, но тот дал просто фол.
Подача в штрафную Перу была очень неплохой, но защитники справились.
Сборная России много играет с мячом, давит позиционно, в то время как соперники ловят шансы, пытаясь убежать в контратаку.
Обостряющая передача Пруцева внешней стороной стопы — чуть не прошло, защитник прочитал.
Перуанцы сбегали в позиционную атаку, но до удара довести не смогли.
В атаке сборной России Вахания обострил пасом в штрафную, но мяч прикатился в руки Гальесе.
Поеееееееехали! Матч начался.
Встречу обслуживает бригада арбитров из Азербайджана с Камалем Умудлу во главе.
А вот стартовый состав сборной Перу от Мануэля Баррето:
Гальесе — Араухо, Гарсес, Норьега, Инга, Ласо, Лопес, Тавара, Конча, Угарриса, Кастро.
Вот кого с первых минут выставил главный тренер сборной России Валерий Карпин:
Сафонов, Вахания, Мелехин, Осипенко, Горшков, Пруцев, Умяров, Батраков, Ал. Миранчук, Сергеев, Головин.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» пройдет товарищеский матч сборных России и Перу. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.