Матч окончен

Разгромная по духу победа «Краснодара», но «Сочи» своим старанием заслужил того, чтобы избежать крупного поражения. И избежал. 2:4 — все равно уверенно для чемпиона России. Спасибо, что были с нами, и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.