Разгромная по духу победа «Краснодара», но «Сочи» своим старанием заслужил того, чтобы избежать крупного поражения. И избежал. 2:4 — все равно уверенно для чемпиона России. Спасибо, что были с нами, и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.
Все — финальный свисток.
В атаке хозяева проводят последние минуты матча.
ГООООООООООООООООЛ! Игнасио Сааведра — 2:4! Захар Федоров отдал в штрафную на Сааведру, который ударом в упор не оставил шансов Корякину.
Четыре минуты добавлено ко второму тайму.
Игнасио Сааведра сбил в подкате Гаэтана Перрена и получил желтую карточку, первую в этом матче.
Корякин потащил плотный удар Федорова в дальний угол!
ГОООООООООООООООООЛ! Гаэтан Перрен — 1:4! Какой ударище от яркого новичка «Краснодара». Из штрафной в касание зарядил под перекладину с передачи развернувшегося с мячом слева в штрафной Кордобы.
Кривцову свело ногу, поэтому пауза в игре.
Корякин успел броситься в ноги Соломону и забрать у него мяч, не дав нанести удар.
Удар из-за штрафной — точно в руки Корякину. Корнеев приложился.
В момент, когда Чирков забивал, Роберт Морено в окружении врачей уходил в подтрибунное помещение — плохо стало наставнику «Сочи».
ГОООООООООООООООООООЛ! Макар Чирков — 1:3! И пожалуйста! После розыгрыша корнера последовала подача в штрафную, где Чирков шикарно пробил головой в дальний угол, переиграв Дугласа Аугусто.
Хорошая атака «Сочи» закончилась безнадежным ударом Федорова с правой стороны штрафной в блок. Правда, благодаря этому заработан угловой.
Удар сочинцев из-за штрафной — в блок.
Штанга спасла «Сочи» после прорыва в штрафную и удара Кордобы! И опять чуточку не успел на добивание Козлов.
Едва не сыграл на добивании Козлов в штрафной «Сочи». Очень тяжело хозяевам против чемпиона.
«Краснодар» продолжает давить в позиционных атаках. Козлов продрался слева и сделал пас в центр вратарской на Кордобу, но того опередили.
У «Сочи» вместо Дмитрия Васильева, Яхья Аттия-Аллаха и Романа Ежова вышли Игнасио Сааведра, Артем Корнее, Вячеслав Литвинов и Соломон Агбалака.
Дуглас Аугусто, Гаэтан Перрен и Джон Кордоба вышли у «Краснодара» вместо Кевина Ленини, Жоау Батчи и Казбека Мукаилова.
Атака «Сочи» дошла до удара из штрафной «Краснодара», но он был заблокирован.
Дюпин в прыжке поймал мяч после удара Сперцяна из-за штрафной.
Виктор Са заменил Джованни Гонсалеса.
«До игры рукой в штрафной площади нарушение со стороны номера восемь Данилы Козлова. Решение: штрафной удар в пользу «Сочи», — объявил арбитр.
Рука была, но сейчас проверяют, был ли фол в атаке у толкавшегося с защитником Козлова. Арбитра позвали к монитору.
Проверяют момент на пенальти! Кому-то в руку из сочинцев мог попасть мяч.
«Краснодар» продолжает давить. Мукаилов ударил с лета, положив корпус — выше ворот.
ГООООООООООООООООЛ! Никита Кривцов — 0:3! Быстрая атака правым флангом, Батчи сделал пас на Кривцова, который могучим ударом пробил Дюпина!
Довольно вальяжное начало тайма. «Краснодар» позволяет себе даже делать переводы через собственную штрафную.
Эдуард Сперцян вышел у «Краснодара» вместо Александра Черникова.
Поееееехали! Второй тайм начался.
«Краснодар» играл с большим преимуществом, а в середине тайма еще и разродился двумя забитыми мячами за минуту, что сформировало его перевес в счете. Сможет ли «Сочи» что-то изменить во второй половине?
Первый тайм завершен — свисток на перерыв.
Две минуты добавлено ко второму тайму.
Корякин в падении кулаками выбил мяч из штрафной «Краснодара» после подачи Барта.
Батчи разогнал атаку, а Хмарин прострелил в штрафную, где Кривцову не дали пробить.
Аттият-Аллах подал с угла поля, но воздух выиграли футболисты «Краснодара». Причем и после подачи с подбора — тоже.
Краснодарцы отбились от очередной атаки «Сочи» на угловой.
Корякин уверенно сыграл кулаками после подачи углового.
Ожили сочинцы, накрыли неосмотрительную передачу, и Мухин обводящим ударом из-за штрафной попал в дальнюю штангу!
А вот и классная атака хозяев тут же. Быстро прошли центр поля, последовала проникающая передача в штрафную, и Аттият-Аллах пробил в ближний угол — чуть не попал.
Совсем нет атакующей игры у «Сочи», а где ей взяться, когда у команды Морено совсем нет мяча?
Полное преимущество «Краснодара» на поле, которое формируется в том числе за счет успешного выского прессинга «быков».
«Краснодар» продолжает давить в позиционных атаках. В конце концов, Мукаилов пока еще не забивал сегодня.
«Сочи» пытается как-то прийти в себя, но у ворот Корякина ничего вообще не происходит.
ГОООООООООООООООООООООЛ! Кевин Ленини — 0:2! Черников в жестком подкате отобрал мяч в центре поля, Кривцов сыграл на Батчи, а тот пасом в левый полуфланг в штрафную на Ленини оформил вторую голевую передачу за минуту. Ну и Кевин пробил идеально в дальний угол.
ГОООООООООООООООООЛ! Данила Козлов — 0:1! Сочинцы подарили мяч «Краснодару», придумав на ровном месте аут на своей половине. Краснодарцы разыграли и навесили на Козлова, который головой четко от земли пробил в противоход Дюпину.
После углового во второй фазе атаки «Краснодара» Жубал пробил через себя — снова в руки Дюпину прилетел мяч.
Черников мощно пробил из-за штрафной — Дюпин грамотно занял позицию и поймал мяч.
Много борьбы, и пока все свежие, никто особенно никому не уступает. Сейчас вот форвард «Краснодара» Мукаилов вернулся в центр и на фланге в жестком, но чистом подкате отвоевал мяч для своей команды.
Аттият-Аллах бил в падении ногой с линии штрафной после прострела Коваленко, опередив защитника. Мяч пролетел над перекладиной!
Очень опасный обводящий удар Козлова над стенкой. Но и над перекладиной.
«Краснодар» заработал штрафной удар в отличной позиции. Козлов готовится нанести удар.
Жубал выиграл воздух в своей штрафной после подачи Аттият-Аллаха.
Сочинцы пытаются прощупать оборону «Краснодара», поддавливая у чужой штрафной. Угловой заработали хозяева.
Разведка пока идет на поле, мяч ожидаемо под контролем «Краснодара».
Поееееехали! Матч начался.
Встречу обслуживает бригада арбитров с Михаилом Черемных во главе.
А вот стартовый состав «Краснодара» от Мурада Мусаева:
Корякин, Хмарин, Тормена, Жубал, Гонсалес, Кривцов, Ленини, Черников, Козлов, Батчи, Мукаилов.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Сочи» Роберто Морено:
Дюпин, Чирков, Аттийят-Аллах, Осипов, Ежов, Марсело, Коваленко, Мухин, Барт, Васильев, Федоров.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче третьего тура групповой стадии Кубка России в Пути РПЛ «Сочи» на своем поле принимает «Краснодар». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.