Ближе к плей-офф: «Краснодар» на выезде разбил «Сочи» в Кубке России

«Краснодар» обыграл «Сочи» в Кубке России

close
Виталий Тимкив/РИА Новости
В матче третьего тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России в группе В «Сочи» принимал «Краснодар». «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.
Fonbet Кубок России. Группа B. 3-й тур
Окончен
27 августа 18:30
Сочи
Сочи, Россия
78' Чирков
90' Сааведра
2 : 4
Краснодар
Краснодар, Россия
19' Козлов
20' Ленини
50' Кривцов
85' Перрен
Стадион «Фишт», Сочи, Россия
1-й тайм

19' Козлов 20' Ленини

2-й тайм

78' Чирков

50' Кривцов

85' Перрен

90' Сааведра

Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
Матч окончен

Разгромная по духу победа «Краснодара», но «Сочи» своим старанием заслужил того, чтобы избежать крупного поражения. И избежал. 2:4 — все равно уверенно для чемпиона России. Спасибо, что были с нами, и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.

90+5'

Все — финальный свисток.

90+3'

В атаке хозяева проводят последние минуты матча.

90+1'

ГООООООООООООООООЛ! Игнасио Сааведра — 2:4! Захар Федоров отдал в штрафную на Сааведру, который ударом в упор не оставил шансов Корякину.

90+1'

Четыре минуты добавлено ко второму тайму.

89'

Игнасио Сааведра сбил в подкате Гаэтана Перрена и получил желтую карточку, первую в этом матче.

87'

Корякин потащил плотный удар Федорова в дальний угол!

86'

ГОООООООООООООООООЛ! Гаэтан Перрен — 1:4! Какой ударище от яркого новичка «Краснодара». Из штрафной в касание зарядил под перекладину с передачи развернувшегося с мячом слева в штрафной Кордобы.

84'

Кривцову свело ногу, поэтому пауза в игре.

83'

Корякин успел броситься в ноги Соломону и забрать у него мяч, не дав нанести удар.

81'

Удар из-за штрафной — точно в руки Корякину. Корнеев приложился.

80'

В момент, когда Чирков забивал, Роберт Морено в окружении врачей уходил в подтрибунное помещение — плохо стало наставнику «Сочи».

79'

ГОООООООООООООООООООЛ! Макар Чирков — 1:3! И пожалуйста! После розыгрыша корнера последовала подача в штрафную, где Чирков шикарно пробил головой в дальний угол, переиграв Дугласа Аугусто.

78'

Хорошая атака «Сочи» закончилась безнадежным ударом Федорова с правой стороны штрафной в блок. Правда, благодаря этому заработан угловой.

76'

Удар сочинцев из-за штрафной — в блок.

75'

Штанга спасла «Сочи» после прорыва в штрафную и удара Кордобы! И опять чуточку не успел на добивание Козлов.

73'

Едва не сыграл на добивании Козлов в штрафной «Сочи». Очень тяжело хозяевам против чемпиона.

70'

«Краснодар» продолжает давить в позиционных атаках. Козлов продрался слева и сделал пас в центр вратарской на Кордобу, но того опередили.

67'

У «Сочи» вместо Дмитрия Васильева, Яхья Аттия-Аллаха и Романа Ежова вышли Игнасио Сааведра, Артем Корнее, Вячеслав Литвинов и Соломон Агбалака.

64'

Дуглас Аугусто, Гаэтан Перрен и Джон Кордоба вышли у «Краснодара» вместо Кевина Ленини, Жоау Батчи и Казбека Мукаилова.

62'

Атака «Сочи» дошла до удара из штрафной «Краснодара», но он был заблокирован.

60'

Дюпин в прыжке поймал мяч после удара Сперцяна из-за штрафной.

58'

Виктор Са заменил Джованни Гонсалеса.

56'

«До игры рукой в штрафной площади нарушение со стороны номера восемь Данилы Козлова. Решение: штрафной удар в пользу «Сочи», — объявил арбитр.

55'

Рука была, но сейчас проверяют, был ли фол в атаке у толкавшегося с защитником Козлова. Арбитра позвали к монитору.

54'

Проверяют момент на пенальти! Кому-то в руку из сочинцев мог попасть мяч.

53'

«Краснодар» продолжает давить. Мукаилов ударил с лета, положив корпус — выше ворот.

50'

ГООООООООООООООООЛ! Никита Кривцов — 0:3! Быстрая атака правым флангом, Батчи сделал пас на Кривцова, который могучим ударом пробил Дюпина!

48https://t.me/tailgate_nfl/34276

Довольно вальяжное начало тайма. «Краснодар» позволяет себе даже делать переводы через собственную штрафную.

46э

Эдуард Сперцян вышел у «Краснодара» вместо Александра Черникова.

46'

Поееееехали! Второй тайм начался.

Перерыв

«Краснодар» играл с большим преимуществом, а в середине тайма еще и разродился двумя забитыми мячами за минуту, что сформировало его перевес в счете. Сможет ли «Сочи» что-то изменить во второй половине?

45+3'

Первый тайм завершен — свисток на перерыв.

45+1'

Две минуты добавлено ко второму тайму.

43'

Корякин в падении кулаками выбил мяч из штрафной «Краснодара» после подачи Барта.

40'

Батчи разогнал атаку, а Хмарин прострелил в штрафную, где Кривцову не дали пробить.

38'

Аттият-Аллах подал с угла поля, но воздух выиграли футболисты «Краснодара». Причем и после подачи с подбора — тоже.

37'

Краснодарцы отбились от очередной атаки «Сочи» на угловой.

35'

Корякин уверенно сыграл кулаками после подачи углового.

34'

Ожили сочинцы, накрыли неосмотрительную передачу, и Мухин обводящим ударом из-за штрафной попал в дальнюю штангу!

32'

А вот и классная атака хозяев тут же. Быстро прошли центр поля, последовала проникающая передача в штрафную, и Аттият-Аллах пробил в ближний угол — чуть не попал.

31'

Совсем нет атакующей игры у «Сочи», а где ей взяться, когда у команды Морено совсем нет мяча?

28'

Полное преимущество «Краснодара» на поле, которое формируется в том числе за счет успешного выского прессинга «быков».

26'

«Краснодар» продолжает давить в позиционных атаках. В конце концов, Мукаилов пока еще не забивал сегодня.

23'

«Сочи» пытается как-то прийти в себя, но у ворот Корякина ничего вообще не происходит.

20'

ГОООООООООООООООООООООЛ! Кевин Ленини — 0:2! Черников в жестком подкате отобрал мяч в центре поля, Кривцов сыграл на Батчи, а тот пасом в левый полуфланг в штрафную на Ленини оформил вторую голевую передачу за минуту. Ну и Кевин пробил идеально в дальний угол.

19'

ГОООООООООООООООООЛ! Данила Козлов — 0:1! Сочинцы подарили мяч «Краснодару», придумав на ровном месте аут на своей половине. Краснодарцы разыграли и навесили на Козлова, который головой четко от земли пробил в противоход Дюпину.

18'

После углового во второй фазе атаки «Краснодара» Жубал пробил через себя — снова в руки Дюпину прилетел мяч.

16'

Черников мощно пробил из-за штрафной — Дюпин грамотно занял позицию и поймал мяч.

14'

Много борьбы, и пока все свежие, никто особенно никому не уступает. Сейчас вот форвард «Краснодара» Мукаилов вернулся в центр и на фланге в жестком, но чистом подкате отвоевал мяч для своей команды.

11'

Аттият-Аллах бил в падении ногой с линии штрафной после прострела Коваленко, опередив защитника. Мяч пролетел над перекладиной!

9'

Очень опасный обводящий удар Козлова над стенкой. Но и над перекладиной.

8'

«Краснодар» заработал штрафной удар в отличной позиции. Козлов готовится нанести удар.

7'

Жубал выиграл воздух в своей штрафной после подачи Аттият-Аллаха.

6'

Сочинцы пытаются прощупать оборону «Краснодара», поддавливая у чужой штрафной. Угловой заработали хозяева.

3'

Разведка пока идет на поле, мяч ожидаемо под контролем «Краснодара».

1'

Поееееехали! Матч начался.

18:30

Встречу обслуживает бригада арбитров с Михаилом Черемных во главе.

18:25

А вот стартовый состав «Краснодара» от Мурада Мусаева:

Корякин, Хмарин, Тормена, Жубал, Гонсалес, Кривцов, Ленини, Черников, Козлов, Батчи, Мукаилов.

18:20

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Сочи» Роберто Морено:

Дюпин, Чирков, Аттийят-Аллах, Осипов, Ежов, Марсело, Коваленко, Мухин, Барт, Васильев, Федоров.

18:15

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче третьего тура групповой стадии Кубка России в Пути РПЛ «Сочи» на своем поле принимает «Краснодар». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

