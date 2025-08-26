На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Восемь голов за час: «Зенит» и «Оренбург» устроили мясорубку

«Зенит» обыграл «Оренбург» в матче с восемью голами

ФК «Зенит»
В матче Кубка России по футболу «Зенит» обыграл на выезде «Оренбург» благодаря дублю и голевой передаче Максима Глушенкова. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Fonbet Кубок России. Группа A. 3-й тур
Окончен
26 августа 18:30
Оренбург
Оренбург, Россия
24' Бубанья
32' Татаев
66' Ревазов
3 : 5
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
2' Глушенков
12' Ерохин
22' Сантос
43' Кассьерра
56' Глушенков
Стадион «Газовик», Оренбург, Россия
1-й тайм

24' Бубанья

32' Татаев

41' Поройков

2' Глушенков

12' Ерохин

22' Сантос

43' Кассьерра

2-й тайм

55' Ревазов

66' Ревазов

56' Глушенков

Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'90+4

Финальный свисток!

«Зенит» и «Оренбург» порадовали нас сумасшедшим матчем с восемью голами и множеством ярких моментов.

Сначала «Зенит» повел со счетом 3:0 — отличились Глушенков (издевательски перекинул вратаря), Ерохин (забил головой) и Дуглас Сантос (тоже забил головой).

Затем «Оренбург» практически сравнял счет — забили Бубанья и Татаев (2:3).

Однако в концовке первого тайма Лусиано заработал пенальти: после его удара головой мяч попал в руку Бубанье. Кассьерра реализовал 11-метровый — 4:2.

Во втором тайме команды снова обменялись голами.

Глушенков забил прямым ударом со штрафного — точно в левую «девятку» (5:2).

Затем Ревазов ответил своим красивейшим голом: отобрал мяч на чужой половине поля и зарядил издали пушечным выстрелом в правую «девятку» ворот «Зенита» (3:5).

Так и завершился этот насыщенный на события матч.

'90+2

Болотов вбежал в штрафную «Зенита», но чуть-чуть не догнал мяч у лицевой!

'90

Арбитр компенсировал четыре минуты ко второму тайму.

'87

Моментище! Великолепный сейв Сысуева и штанга спасли «Оренбург» от шестого пропущенного гола! Сначала вышедший на замену Шилов мог отличиться, но попал в стойку. А затем Лусиано сыграл на добивании, но Сысуев спас свою команду, отбив мяч ногой.

'86

Поройков сделал пас на ход Ду Кейросу в штрафную «Зенита», но бразилец не понял этого замысла и не пошел на мяч.

'84

Опасно! Камилов нанес удар из пределов штрафной «Зенита», но мяч просвистел мимо левой штанги!

'83

Двойная замена в составе «Зенита»: нападающие Андрей Мостовой и Вадим Шилов вышли вместо Глушенкова и Алипа.

'82

Подача Ду Кейроса с углового в штрафную «Зенита» ни к чему не привела.

'81

Косерик исполнил проникающий пас в штрафную «Зенита», но Эракович выбил мяч на угловой!

'79

Эракович прервал опасный прострел Косерика и выбил мяч за боковую!

'77

Замена в составе «Оренбурга»: защитник Данила Ведерников вышел вместо Зотова.

'75

Вега ловко обыграл защитника «Оренбурга», прокинул мяч себе на ход и набрал скорость по левому флангу, но нарвался на Косерика, который все-таки сумел отобрать у него мяч!

'73

Замена в составе «Зенита»: защитник Юрий Горшков вышел вместо Кассьерры.

'72

«Оренбург» заработал угловой. Ду Кейрос подал на дальнюю штангу, и Татаев пробил головой, но не попал в створ.

'70

Косерик исполнил передачу в штрафную «Зенита», но партнер не понял его замысла и не побежал туда.

'68

Двойная замена в составе «Оренбурга»: нападающий Алешандре Жезус и хавбек Владислав Камилов вместо Ревазова и Гузины.

'66

ГОООООЛ!!! Ревазов отобрал мяч на чужой половине поля, а потом зарядил издали пушечным выстрелом и поразил правую «девятку» ворот «Зенита»! Это невероятно красивый гол. 3:5 — «Оренбург» сократил отставание в счете! Ревазов даже заплакал от эмоций — настолько важен для него этот гол.

'64

Двойная замена в составе «Зенита»: Педро и Эракович вышли вместо Дугласа Сантоса и Нино.

'63

Глушенков исполнил отличный заброс на ход Кассьерре, и тот принял мяч возле штрафной «Оренбурга», но затем Касимов все-таки накрыл колумбийца и отобрал у него мяч!

'61

Оренбуржцы пошли в высокий прессинг и сбили с ног Нино.

'59

Полузащитник «Оренбурга» Евгений Болотов грубо толкнул Адамова и завалил его на газон. Арбитр свистнул фол.

'56

ГОООООЛ!!! Глушенков нанес прямой удар со штрафного и попал в левую «девятку»! 5:2 — «Зенит» громит «Оренбург»!

'55

Глушенков набрал скорость по центру и чуть не ворвался в штрафную «Оренбурга», но Ревазов сбил его с ног, за что получил желтую карточку.

'53

Лусиано подал на дальнюю штангу, но слишком сильно. Мяч перелетел через всю штрафную и ушел на другой фланг. В итоге питерцы потеряли мяч.

'51

Глушенков не сумел исполнить передачу на Кассьерру и испортил быструю атаку «Зенита»: мяч пришел в ноги к сопернику.

'49

Алип ошибся в собственной штрафной и случайно отправил на угловой в безобидной ситуации. Оренбуржцы разыграли мяч, но не смогли довести дело до удара.

'47

В составе «Оренбурга» произошла двойная замена: нападающий Степан Оганесян и защитник Артем Касимов вышли вместо Бубаньи и Сыщенко.

'46

Второй тайм!

'45+4

Сумасшедший первый тайм завершен!

Сначала «Зенит» повел со счетом 3:0 — отличились Глушенков, Ерохин и Дуглас Сантос.

Затем «Оренбург» практически сравнял счет — забили Бубанья и Татаев (2:3).

Однако в концовке тайма Лусиано заработал пенальти: после его удара головой мяч попал в руку Бубанье.

Кассьерра реализовал 11-метровый — 4:2.

С нетерпением ждем продолжения этого безумного матча!

'45+2

Арбитр компенсировал четыре минуты.

'45+1

Гузина нанес удар из пределов штрафной «Зенита», но слишком слабо: Латышонок зафиксировал мяч.

'45

Михайлов выбил мяч из штрафной «Зенита» после подачи оренбуржцев с углового.

'45

Ду Кейрос исполнил подачу в центр вратарской «Зенита», но Нино выбил мяч на угловой!

'43

ГООООЛ!!! Кассьерра уверенно пробил низом в правый угол, а Сысуев не угадал направление. 4:2 — «Зенит» опять оторвался в счете!

'42

Защитник «Оренбурга» Поройков получил желтую карточку за то, что пытался затоптать 11-метровую отметку перед ударом Кассьерры.

'41

Решение арбитра — желтая карточка Бубанье за игру рукой и пенальти в ворота «Оренбурга».

'40

Глушенков подал с углового на дальнюю штангу, и Лусиано пробил головой, но попал в руку Бубаньи! VAR проверяет эпизод на предмет пенальти. Рука была отставлена в сторону. Главного арбитра позвали к монитору.

'39

Опасно! Глушенков нанес удар с дуги штрафной, но мяч попал в голову Татаева и ушел на угловой.

'37

Ревазов забрался в небольшой офсайд и сорвал атаку «Оренбурга».

'35

Поройков разогнался по правому флангу, но Дуглас Сантос поставил ему корпус и оттеснил от мяча.

'33

ГОООООЛ!!! Что происходит?! «Оренбург» отыграл уже два мяча! Счет был 0:3, а стал 2:3!

Оренбуржцы разыграли мяч с углового, и Ду Кейрос подал на дальнюю штангу, где Татаев расстрелял ворота головой!

'32

Зотов проник в штрафную «Зенита» с левого фланга и заработал угловой.

'31

Ревазов попытался навесить в штрафную «Зенита», но Адамов заблокировал эту передачу.

'29

Моментище! Защитник «Оренбурга» Николай Косерик исполнил подачу на дальнюю штангу, и Георгий Зотов нанес удар с лета, но мяч пролетел над перекладиной!

'27

Лусиано подал во вратарскую «Оренбурга», но прямо в руки Сысуеву.

'24

ГООООЛ!!! «Оренбург» отыграл один мяч — 1:3!

Ду Кейрос подал в штрафную «Зенита», и Ревазов нанес плотный удар, но попал в соперника. Оренбуржцы нанесли еще три удара после серии рикошетов, и последний стал голевым: полузащитник Владан Бубанья поразил ворота «Зенита» с пары метров.

'22

ГООООЛ!!! «Зенит» громит «Оренбург» — 3:0!

Адамов заработал угловой для «Зенита». Глушенков подал на дальнюю штангу, и Дуглас Сантос отправил очень легко мяч головой в сетку!

Защита «Оренбурга» не оказывает никакого сопротивления сине-бело-голубым.

'21

Михайлов перехватил мяч в центре поля, и питерцы начали неспешную позиционную атаку. Владение мячом — 67% на 33% в пользу «Зенита».

'19

Оренбуржцы неожиданно завладели мячом и контролируют его на чужой половине поля.

'17

Длинный заброс «Оренбурга» на чужую половину поля закончился ничем: мяч ушел за лицевую.

'15

Защитник «Оренбурга» Поройков ударил по ноге Лусиано в попытке отобрать мяч. Арбитр свистнул фол.

'12

ГООООЛ!!! После подачи Глушенкова с углового Кассьерра принял мяч и отдал на Михайлова, а тот мягко подал во вратарскую, где Ерохин пробил головой в упор! 2:0 — «Зенит» очень легко удвоил свое преимущество.

'11

Адамов влетел в штрафную «Оренбурга» с правого фланга и исполнил прострел в центр, но мяч попал в защитника и ушел на угловой.

'9

Защитник «Оренбурга» Алексей Татаев присел на газон и попросил помощи врачей. К счастью, серьезной травмы нет: футболист быстро вернулся в игру.

'7

Сине-бело-голубые контролируют мяч на чужой половине поля.

'5

Нападающий «Оренбурга» Ревазов навесил в штрафную «Зенита», но никто из партнеров не сумел зацепиться за мяч.

'2

ГООООЛ!!! Глушенков сразу же открывает счет — 1:0 в пользу «Зенита»!

Кассьерра отдал прекрасную разрезающую передачу на Глушенкова, а тот принял мяч возле штрафной «Оренбурга» и издевательски перебросил вратаря, который опрометчиво выбежал из ворот!

'1

Матч начался!

18:25

Стартовый состав «Зенита»: Латышонок, Вега, Адамов, Сантос, Нино, Алип, Ерохин, Глушенков, Михайлов, Кассьерра, Лусиано.

18:20

Стартовый состав «Оренбурга»: Сысуев, Зотов, Сыщенко, Косерик, Татаев, Поройков, Болотов, Бубанья, Ду Кейрос, Ревазов, Гузина.

18:15

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Сегодня «Зенит» играет в гостях с «Оренбургом» в рамках Кубка России. Начало встречи — в 18.30 мск.

