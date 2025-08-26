Финальный свисток!
Сначала «Зенит» повел со счетом 3:0 — отличились Глушенков (издевательски перекинул вратаря), Ерохин (забил головой) и Дуглас Сантос (тоже забил головой).
Затем «Оренбург» практически сравнял счет — забили Бубанья и Татаев (2:3).
Однако в концовке первого тайма Лусиано заработал пенальти: после его удара головой мяч попал в руку Бубанье. Кассьерра реализовал 11-метровый — 4:2.
Во втором тайме команды снова обменялись голами.
Глушенков забил прямым ударом со штрафного — точно в левую «девятку» (5:2).
Затем Ревазов ответил своим красивейшим голом: отобрал мяч на чужой половине поля и зарядил издали пушечным выстрелом в правую «девятку» ворот «Зенита» (3:5).
Так и завершился этот насыщенный на события матч.
Болотов вбежал в штрафную «Зенита», но чуть-чуть не догнал мяч у лицевой!
Арбитр компенсировал четыре минуты ко второму тайму.
Моментище! Великолепный сейв Сысуева и штанга спасли «Оренбург» от шестого пропущенного гола! Сначала вышедший на замену Шилов мог отличиться, но попал в стойку. А затем Лусиано сыграл на добивании, но Сысуев спас свою команду, отбив мяч ногой.
Поройков сделал пас на ход Ду Кейросу в штрафную «Зенита», но бразилец не понял этого замысла и не пошел на мяч.
Опасно! Камилов нанес удар из пределов штрафной «Зенита», но мяч просвистел мимо левой штанги!
Двойная замена в составе «Зенита»: нападающие Андрей Мостовой и Вадим Шилов вышли вместо Глушенкова и Алипа.
Подача Ду Кейроса с углового в штрафную «Зенита» ни к чему не привела.
Косерик исполнил проникающий пас в штрафную «Зенита», но Эракович выбил мяч на угловой!
Эракович прервал опасный прострел Косерика и выбил мяч за боковую!
Замена в составе «Оренбурга»: защитник Данила Ведерников вышел вместо Зотова.
Вега ловко обыграл защитника «Оренбурга», прокинул мяч себе на ход и набрал скорость по левому флангу, но нарвался на Косерика, который все-таки сумел отобрать у него мяч!
Замена в составе «Зенита»: защитник Юрий Горшков вышел вместо Кассьерры.
«Оренбург» заработал угловой. Ду Кейрос подал на дальнюю штангу, и Татаев пробил головой, но не попал в створ.
Косерик исполнил передачу в штрафную «Зенита», но партнер не понял его замысла и не побежал туда.
Двойная замена в составе «Оренбурга»: нападающий Алешандре Жезус и хавбек Владислав Камилов вместо Ревазова и Гузины.
ГОООООЛ!!! Ревазов отобрал мяч на чужой половине поля, а потом зарядил издали пушечным выстрелом и поразил правую «девятку» ворот «Зенита»! Это невероятно красивый гол. 3:5 — «Оренбург» сократил отставание в счете! Ревазов даже заплакал от эмоций — настолько важен для него этот гол.
Двойная замена в составе «Зенита»: Педро и Эракович вышли вместо Дугласа Сантоса и Нино.
Глушенков исполнил отличный заброс на ход Кассьерре, и тот принял мяч возле штрафной «Оренбурга», но затем Касимов все-таки накрыл колумбийца и отобрал у него мяч!
Оренбуржцы пошли в высокий прессинг и сбили с ног Нино.
Полузащитник «Оренбурга» Евгений Болотов грубо толкнул Адамова и завалил его на газон. Арбитр свистнул фол.
ГОООООЛ!!! Глушенков нанес прямой удар со штрафного и попал в левую «девятку»! 5:2 — «Зенит» громит «Оренбург»!
Глушенков набрал скорость по центру и чуть не ворвался в штрафную «Оренбурга», но Ревазов сбил его с ног, за что получил желтую карточку.
Лусиано подал на дальнюю штангу, но слишком сильно. Мяч перелетел через всю штрафную и ушел на другой фланг. В итоге питерцы потеряли мяч.
Глушенков не сумел исполнить передачу на Кассьерру и испортил быструю атаку «Зенита»: мяч пришел в ноги к сопернику.
Алип ошибся в собственной штрафной и случайно отправил на угловой в безобидной ситуации. Оренбуржцы разыграли мяч, но не смогли довести дело до удара.
В составе «Оренбурга» произошла двойная замена: нападающий Степан Оганесян и защитник Артем Касимов вышли вместо Бубаньи и Сыщенко.
Второй тайм!
Сумасшедший первый тайм завершен!
С нетерпением ждем продолжения этого безумного матча!
Арбитр компенсировал четыре минуты.
Гузина нанес удар из пределов штрафной «Зенита», но слишком слабо: Латышонок зафиксировал мяч.
Михайлов выбил мяч из штрафной «Зенита» после подачи оренбуржцев с углового.
Ду Кейрос исполнил подачу в центр вратарской «Зенита», но Нино выбил мяч на угловой!
ГООООЛ!!! Кассьерра уверенно пробил низом в правый угол, а Сысуев не угадал направление. 4:2 — «Зенит» опять оторвался в счете!
Защитник «Оренбурга» Поройков получил желтую карточку за то, что пытался затоптать 11-метровую отметку перед ударом Кассьерры.
Решение арбитра — желтая карточка Бубанье за игру рукой и пенальти в ворота «Оренбурга».
Глушенков подал с углового на дальнюю штангу, и Лусиано пробил головой, но попал в руку Бубаньи! VAR проверяет эпизод на предмет пенальти. Рука была отставлена в сторону. Главного арбитра позвали к монитору.
Опасно! Глушенков нанес удар с дуги штрафной, но мяч попал в голову Татаева и ушел на угловой.
Ревазов забрался в небольшой офсайд и сорвал атаку «Оренбурга».
Поройков разогнался по правому флангу, но Дуглас Сантос поставил ему корпус и оттеснил от мяча.
ГОООООЛ!!! Что происходит?! «Оренбург» отыграл уже два мяча! Счет был 0:3, а стал 2:3!
Оренбуржцы разыграли мяч с углового, и Ду Кейрос подал на дальнюю штангу, где Татаев расстрелял ворота головой!
Зотов проник в штрафную «Зенита» с левого фланга и заработал угловой.
Ревазов попытался навесить в штрафную «Зенита», но Адамов заблокировал эту передачу.
Моментище! Защитник «Оренбурга» Николай Косерик исполнил подачу на дальнюю штангу, и Георгий Зотов нанес удар с лета, но мяч пролетел над перекладиной!
Лусиано подал во вратарскую «Оренбурга», но прямо в руки Сысуеву.
ГООООЛ!!! «Оренбург» отыграл один мяч — 1:3!
Ду Кейрос подал в штрафную «Зенита», и Ревазов нанес плотный удар, но попал в соперника. Оренбуржцы нанесли еще три удара после серии рикошетов, и последний стал голевым: полузащитник Владан Бубанья поразил ворота «Зенита» с пары метров.
ГООООЛ!!! «Зенит» громит «Оренбург» — 3:0!
Адамов заработал угловой для «Зенита». Глушенков подал на дальнюю штангу, и Дуглас Сантос отправил очень легко мяч головой в сетку!
Защита «Оренбурга» не оказывает никакого сопротивления сине-бело-голубым.
Михайлов перехватил мяч в центре поля, и питерцы начали неспешную позиционную атаку. Владение мячом — 67% на 33% в пользу «Зенита».
Оренбуржцы неожиданно завладели мячом и контролируют его на чужой половине поля.
Длинный заброс «Оренбурга» на чужую половину поля закончился ничем: мяч ушел за лицевую.
Защитник «Оренбурга» Поройков ударил по ноге Лусиано в попытке отобрать мяч. Арбитр свистнул фол.
ГООООЛ!!! После подачи Глушенкова с углового Кассьерра принял мяч и отдал на Михайлова, а тот мягко подал во вратарскую, где Ерохин пробил головой в упор! 2:0 — «Зенит» очень легко удвоил свое преимущество.
Адамов влетел в штрафную «Оренбурга» с правого фланга и исполнил прострел в центр, но мяч попал в защитника и ушел на угловой.
Защитник «Оренбурга» Алексей Татаев присел на газон и попросил помощи врачей. К счастью, серьезной травмы нет: футболист быстро вернулся в игру.
Сине-бело-голубые контролируют мяч на чужой половине поля.
Нападающий «Оренбурга» Ревазов навесил в штрафную «Зенита», но никто из партнеров не сумел зацепиться за мяч.
ГООООЛ!!! Глушенков сразу же открывает счет — 1:0 в пользу «Зенита»!
Кассьерра отдал прекрасную разрезающую передачу на Глушенкова, а тот принял мяч возле штрафной «Оренбурга» и издевательски перебросил вратаря, который опрометчиво выбежал из ворот!
Матч начался!
Стартовый состав «Зенита»: Латышонок, Вега, Адамов, Сантос, Нино, Алип, Ерохин, Глушенков, Михайлов, Кассьерра, Лусиано.
Стартовый состав «Оренбурга»: Сысуев, Зотов, Сыщенко, Косерик, Татаев, Поройков, Болотов, Бубанья, Ду Кейрос, Ревазов, Гузина.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Сегодня «Зенит» играет в гостях с «Оренбургом» в рамках Кубка России. Начало встречи — в 18.30 мск.