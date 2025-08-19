На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Блогеры продолжают путь за Кубком России: «Амкал» против «Калуги». LIVE

Футбол. Кубок России. «Калуга» — «Амкал». ОНЛАЙН

ФК «Амкал»
Блогерская команда «Амкал» продолжает свой четвертый розыгрыш Кубка России матчем против «Калуги». «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию события.
Fonbet Кубок России. 1/128 финала
1-й тайм
19 августа 17:00
Калуга
Калуга, Россия
0 : 0
Амкал
Стадион «Спутник», Калуга, Россия
1-й тайм
2-й тайм
29'

Хорошую подачу Левшука на дальнюю штангу парирует Григорьев!

26'

Еще один фол против Маврина мы наблюдаем в центральном круге, при желании рефери мог бы и предупреждение показать.

23'

Папекян пробивает неточно после хорошей передачи из глубины.

20'

Двойная замена в составе «Амкала»: Кавтарадзе и Сабуа выходят вместо Подкользина и Гончарова.

18'

Подачу Маврина с углового почти принял Подкользин, но чисто футбольного опыта ему не хватило, чтобы кивнуть головой в сторону мяча и открыть счет!

15'

Максимчук забрался в офсайд.

13'

Маврин после передачи Левшука чуть не забивает за «Амкал»! Шикарно в этой ситуации играет голкипер «Калуги» и отражает тяжелейший удар!

11'

Швагирев забирает мяч в руки после подачи со стандарта с правого края.

8'

Максимчук пробивает выше перекладины, мяч сваливается сверху на сетку ворот.

5'

Против Маврина нарушает правила игрок «Калуги» в центре поля.

3'

Стартовые минуты игры остаются за хозяевами.

17:05

Игра началась! Поехали!

17:00

Концепция сегодняшней игры для «Амкала» проста — команда будет стараться установить максимальное число рекордов национального кубка. И два из них уже установлено — Павел Подкользин стал самым высоким игроков, когда-либо выступавшим в Кубке России (его рост составляет 226 см), а 14-летний Василий Гончаров (признан в РФ иностранным агентом) — самым молодым игроком в истории турнира.

16:55

Состав «Амкала» на ваших экранах.

16:50

Добрый вечер, дорогие друзья! Блогерская команда «Амкал» продолжает свой четвертый розыгрыш Кубка России матчем против «Калуги»

