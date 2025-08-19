Хорошую подачу Левшука на дальнюю штангу парирует Григорьев!
Еще один фол против Маврина мы наблюдаем в центральном круге, при желании рефери мог бы и предупреждение показать.
Папекян пробивает неточно после хорошей передачи из глубины.
Двойная замена в составе «Амкала»: Кавтарадзе и Сабуа выходят вместо Подкользина и Гончарова.
Подачу Маврина с углового почти принял Подкользин, но чисто футбольного опыта ему не хватило, чтобы кивнуть головой в сторону мяча и открыть счет!
Максимчук забрался в офсайд.
Маврин после передачи Левшука чуть не забивает за «Амкал»! Шикарно в этой ситуации играет голкипер «Калуги» и отражает тяжелейший удар!
Швагирев забирает мяч в руки после подачи со стандарта с правого края.
Максимчук пробивает выше перекладины, мяч сваливается сверху на сетку ворот.
Против Маврина нарушает правила игрок «Калуги» в центре поля.
Стартовые минуты игры остаются за хозяевами.
Игра началась! Поехали!
Концепция сегодняшней игры для «Амкала» проста — команда будет стараться установить максимальное число рекордов национального кубка. И два из них уже установлено — Павел Подкользин стал самым высоким игроков, когда-либо выступавшим в Кубке России (его рост составляет 226 см), а 14-летний Василий Гончаров (признан в РФ иностранным агентом) — самым молодым игроком в истории турнира.
Состав «Амкала» на ваших экранах.
Добрый вечер, дорогие друзья! Блогерская команда «Амкал» продолжает свой четвертый розыгрыш Кубка России матчем против «Калуги»