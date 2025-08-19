17:00

Концепция сегодняшней игры для «Амкала» проста — команда будет стараться установить максимальное число рекордов национального кубка. И два из них уже установлено — Павел Подкользин стал самым высоким игроков, когда-либо выступавшим в Кубке России (его рост составляет 226 см), а 14-летний Василий Гончаров (признан в РФ иностранным агентом) — самым молодым игроком в истории турнира.