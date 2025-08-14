На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Спорт
Размер текста
А
А
А

Битва за место в Лиге Европы: украинский «Шахтер» играет с «Панатинаикосом». LIVE

Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. Ответный матч. «Шахтер» — «Панатинаикос». ОНЛАЙН

close
Алексей Даничев/РИА Новости
В ответном матче третьего раунда квалификации Лиги Европы украинский «Шахтер» в польском Кракове принимает греческий «Панатинаикос». Первая встреча завершилась нулевой ничьей. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
Матч не начался
14 августа 21:00
Шахтёр
0 : 0
Панатинаикос
Афины, Греция
Стадион «Мейски имени Хенрика Реймана», Краков, Польша
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
21:00

Первая встреча завершилась в Греции со счетом 0:0, так что сегодня все решится из равной диспозиции.

20:55

А вот стартовый состав греческого «Панатинаикоса» от Руя Витории, бывшего наставника московского «Спартака»:

Дронгоски — Коцирас, Палмер-Браун, Туба, Кирьякопулос — Максимович, Черин, Чиривелья — Тете, Пельистри, Свидерски.

20:50

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер украинского «Шахтера» Арда Туран:

Ризнык — Винисиус Аугусто, Бондарь, Матвиенко, Азеведо Перейра — Гомес — Алисон, Бондаренко, Очеретько, Невертон — Кауан Элиас.

20:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы украинский «Шахтер» в польском Кракове принимает греческий «Панатинаикос». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами