Первая встреча завершилась в Греции со счетом 0:0, так что сегодня все решится из равной диспозиции.
А вот стартовый состав греческого «Панатинаикоса» от Руя Витории, бывшего наставника московского «Спартака»:
Дронгоски — Коцирас, Палмер-Браун, Туба, Кирьякопулос — Максимович, Черин, Чиривелья — Тете, Пельистри, Свидерски.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер украинского «Шахтера» Арда Туран:
Ризнык — Винисиус Аугусто, Бондарь, Матвиенко, Азеведо Перейра — Гомес — Алисон, Бондаренко, Очеретько, Невертон — Кауан Элиас.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы украинский «Шахтер» в польском Кракове принимает греческий «Панатинаикос». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.