Шершов попробовал прострелись в штрафную ЦСКА, Лукин без проблем выбил мяч из нее куда подальше.
Беншимол оступился во время борьбы за мяч с Абдулкадыровым и повредил, как кажется по повтору, коленный сустав.
Койта пробивает бесхитростно в створ, Васютин без проблем ловит мяч в руки.
Через левый край стараются армейцы конструировать свои атаки, правда высоко встречают соперников игроки «Акрона», из-за чего дело до конктретики не доходит.
Марадишвили пробил с правой ноги, мяч прошел левее створа ворот столичной команды.
Дождь сегодня в Самаре, что как бы намекает на то, что игрокам стоит попробовать почаще бить по воротам, но пока дело до ударов не доходит.
Койта мог открывать счет в матче, если бы дотянулся до мяча при подаче углового с правого края! Но Беншимол выставил корпус и смог помешать армейскому форварду завершить атаку.
Попал в телетрансляциб Артем Дзюба, не заявлен воспитанник «Спартака» на сегодняшнюю встречу.
Фланговая подача с левого края в направлении Мусаева до адресата не дошла.
Васютин в простой ситуации выбил мяч в аут, хотя, как показалось, мог бы его сохранить.
Абдулкадыров подключается к атакам своей команды, классно действует Джамалутдин на первых минутах поединка.
Стартовые минуты игры остаются за гостями.
Игра началась! Поехали!
ЦСКА: Тороп, Гаич, Абдулкадыров, Лукин, Рядно, Верде, Бандикян, Кисляк, Койта, Алвес, Мусаев.
«Акрон»: Васютин, Эсковаль, Неделчяру, Шершов, Попенков, Марадишвили, Базилевский, Кузьмин, Дмитриев, Беншимол, Бакаев.
Добрый день, дорогие друзья! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча 2-го тура Кубка России между «Акроном» и ЦСКА.