ЦСКА экспериментирует: армейцы играют против клуба Дзюбы. LIVE

Футбол. Кубок России. 2-й тур. «Акрон» — ЦСКА. ОНЛАЙН

Александр Вильф/РИА Новости
Во 2-м туре Кубка России на стадионе «Солдидарность Самара Арена» проходит игра между «Акроном» и ЦСКА. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Fonbet Кубок России. Группа D. 2-й тур
1-й тайм
12 августа 16:15
Акрон
Тольятти, Россия
0 : 0
ЦСКА
Москва, Россия
Стадион «Солидарность Самара Арена», Самара, Россия
1-й тайм
2-й тайм
31'

Шершов попробовал прострелись в штрафную ЦСКА, Лукин без проблем выбил мяч из нее куда подальше.

28'

Беншимол оступился во время борьбы за мяч с Абдулкадыровым и повредил, как кажется по повтору, коленный сустав.

27'

Койта пробивает бесхитростно в створ, Васютин без проблем ловит мяч в руки.

26'

Через левый край стараются армейцы конструировать свои атаки, правда высоко встречают соперников игроки «Акрона», из-за чего дело до конктретики не доходит.

23'

Марадишвили пробил с правой ноги, мяч прошел левее створа ворот столичной команды.

20'

Дождь сегодня в Самаре, что как бы намекает на то, что игрокам стоит попробовать почаще бить по воротам, но пока дело до ударов не доходит.

17'

Койта мог открывать счет в матче, если бы дотянулся до мяча при подаче углового с правого края! Но Беншимол выставил корпус и смог помешать армейскому форварду завершить атаку.

14'

Попал в телетрансляциб Артем Дзюба, не заявлен воспитанник «Спартака» на сегодняшнюю встречу.

12'

Фланговая подача с левого края в направлении Мусаева до адресата не дошла.

9'

Васютин в простой ситуации выбил мяч в аут, хотя, как показалось, мог бы его сохранить.

6'

Абдулкадыров подключается к атакам своей команды, классно действует Джамалутдин на первых минутах поединка.

3'

Стартовые минуты игры остаются за гостями.

16:16

Игра началась! Поехали!

16:10

ЦСКА: Тороп, Гаич, Абдулкадыров, Лукин, Рядно, Верде, Бандикян, Кисляк, Койта, Алвес, Мусаев.

16:05

«Акрон»: Васютин, Эсковаль, Неделчяру, Шершов, Попенков, Марадишвили, Базилевский, Кузьмин, Дмитриев, Беншимол, Бакаев.

16:00

Добрый день, дорогие друзья! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча 2-го тура Кубка России между «Акроном» и ЦСКА.

