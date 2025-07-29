Аугусто фолит в центре поля.
Ленини нанес удар с острого угла — неточно.
Бабкин из-за штрафной пробил выше ворот.
Ожидаемо хозяева контролируют мяч на первых минутах.
Начали! Главный судья — Сергей Цыганок.
«Краснодар»: Корякин, Хмарин, Дж. Гонсалес, Жубал, Тормена, Ленини, Аугусто, Козлов, Батчи, Сантос, Кобнан.
«Крылья Советов»: Кокарев, Рассказов, Ороз, Солдатенков, Божин, Печенин, Бабкин, Баньяц, Хубулов, Марин, Рахманович.
Матч начнется в 20:45 мск.
Добрый вечер, уважаемые читатели! «Краснодар» начинает свой путь в Кубке России матчем против «Крыльев Советов».