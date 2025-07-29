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Чемпион России сражается за Кубок: «Краснодар» принимает «Крылья». LIVE

Футбол. Кубок России, Путь РПЛ. «Краснодар» — «Крылья Советов». ОНЛАЙН

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Сергей Пивоваров/РИА Новости
Действующий чемпион России «Краснодар» принимает «Крылья Советов» в матче Кубка России по футболу. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Fonbet Кубок России. Группа B. 1-й тур
1-й тайм
29 июля 20:45
Краснодар
Краснодар, Россия
0 : 0
Крылья Советов
Самара, Россия
Стадион «Ozon Арена», Краснодар, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'9

Аугусто фолит в центре поля.

'7

Ленини нанес удар с острого угла — неточно.

'5

Бабкин из-за штрафной пробил выше ворот.

'3

Ожидаемо хозяева контролируют мяч на первых минутах.

'1

Начали! Главный судья — Сергей Цыганок.

20:40

«Краснодар»: Корякин, Хмарин, Дж. Гонсалес, Жубал, Тормена, Ленини, Аугусто, Козлов, Батчи, Сантос, Кобнан.

«Крылья Советов»: Кокарев, Рассказов, Ороз, Солдатенков, Божин, Печенин, Бабкин, Баньяц, Хубулов, Марин, Рахманович.

20:35

Матч начнется в 20:45 мск.

20:30

Добрый вечер, уважаемые читатели! «Краснодар» начинает свой путь в Кубке России матчем против «Крыльев Советов».

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