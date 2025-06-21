21 июня 2025, 04:00 Обновлено: 21 июня 2025, 04:11 Спорт Размер текста А А А Более серьезный соперник: «Бавария» играет с «Бока Хуниорс». LIVE Футбол. Клубный ЧМ. Группа С. «Бавария» (Германия) — «Бока Хуниорс» (Аргентина). ОНЛАЙН Данила Жиляев

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Мюнхенская «Бавария», в первом туре группового этапа клубного чемпионата мира разгромившая «Окленд Сити» 10:0, во втором туре играет с более серьезным оппонентом — «Бока Хуниорс» из Аргентины. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи.

Клубный чемпионат мира — 2025. Группа C. 2-й тур 1-й тайм 21 июня 04:00 Бавария Мюнхен, Германия 0 : 0 Бока Хуниорс Буэнос-Айрес, Аргентина Стадион «Хард Рок», Майами, Флорида, США