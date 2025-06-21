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Более серьезный соперник: «Бавария» играет с «Бока Хуниорс». LIVE

Футбол. Клубный ЧМ. Группа С. «Бавария» (Германия) — «Бока Хуниорс» (Аргентина). ОНЛАЙН

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AP
Мюнхенская «Бавария», в первом туре группового этапа клубного чемпионата мира разгромившая «Окленд Сити» 10:0, во втором туре играет с более серьезным оппонентом — «Бока Хуниорс» из Аргентины. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи.
Клубный чемпионат мира — 2025. Группа C. 2-й тур
1-й тайм
21 июня 04:00
Бавария
Мюнхен, Германия
0 : 0
Бока Хуниорс
Буэнос-Айрес, Аргентина
Стадион «Хард Рок», Майами, Флорида, США
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'15

Первая желтая карточка показана запасному игроку «Боки» — ее получает старый знакомый болельщиков «Спартака» Рохо за излишнюю активность и споры.

'10

Не засчитывается мяч! Рефери после просмотра повтора зафиксировал фол на голкипере!

'9

Мюнхенцы заработали угловой, Олисе закрутил мяч прямо в ворота, Гнабри подставил ногу и отправил мяч в сетку. Но аргентинская команд протестует, утверждая, что игрок «Баварии» нарушил правила против вратаря! Фагани пошел к монитору!

'8

ГОЛ!!!

'4

Динамичная и равная игра на первых минутах. Активны мюнхенцы, но и их соперники пытаются давить, переходя на чужую половину поля.

'1

Поехали! Главный судья — Алиреза Фагани из Ирана.

03:55

«Бавария»: Нойер, Та, Геррейру, Гнабри, Горецка, Лаймер, Станишич, Киммих, Олисе, Кейн, Коман.

«Бока Хуниорс»: Маркесин, Бельмонте, Бланко, Паласиос, Коста, Ди Лолло, Мерентьель, Веласко, Сенон, Адвинкула, Батталья.

03:50

Матч начнется в 04:00 мск.

03:45

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! «Бавария» играет с «Бока Хуниорс» на клубном чемпионате мира, «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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