Первая желтая карточка показана запасному игроку «Боки» — ее получает старый знакомый болельщиков «Спартака» Рохо за излишнюю активность и споры.
Не засчитывается мяч! Рефери после просмотра повтора зафиксировал фол на голкипере!
Мюнхенцы заработали угловой, Олисе закрутил мяч прямо в ворота, Гнабри подставил ногу и отправил мяч в сетку. Но аргентинская команд протестует, утверждая, что игрок «Баварии» нарушил правила против вратаря! Фагани пошел к монитору!
ГОЛ!!!
Динамичная и равная игра на первых минутах. Активны мюнхенцы, но и их соперники пытаются давить, переходя на чужую половину поля.
Поехали! Главный судья — Алиреза Фагани из Ирана.
«Бавария»: Нойер, Та, Геррейру, Гнабри, Горецка, Лаймер, Станишич, Киммих, Олисе, Кейн, Коман.
«Бока Хуниорс»: Маркесин, Бельмонте, Бланко, Паласиос, Коста, Ди Лолло, Мерентьель, Веласко, Сенон, Адвинкула, Батталья.
Матч начнется в 04:00 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! «Бавария» играет с «Бока Хуниорс» на клубном чемпионате мира, «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.