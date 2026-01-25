«Арсенал» подал угловой, но ничего опасного не произошло.
Субименди головой в упор пробил по воротам «МЮ», Ламменс перевел мяч на угловой.
Никак «Манчестер Юнайтед» не может зацепиться за мяч на чужой половине поля. Может так «МЮ» доиграться.
Опасная атака «Арсенала» привела к заблокированному удару из пределов штрафной.
Не прошла опасная передача на Мбемо, мог игрок «МЮ» один на один выходить.
Угловай у ворот «МЮ» привел к удару Троссарда выше ворот.
Сака прорвался к воротам, направил мяч в штрафную, но попал в защитника.
Каземиро поставил корпус и не дал игроку «Арсеналу» добраться до мяча в чужой штрафной. Вот и первый подход!
Пока не было ударов по воротам, «Арсенал» больше владеет мячом, но «МЮ» уверенно обороняется.
Пока «Арсенал» держит мяч в центре поля, но без особого продвижения.
Матч начался!
«Арсенал»: Райя, Салиба, Магальяйнс, Тимбер, Инкапье, Эдегор, Субименди, Райс, Троссард, Сака, Жезус.
«Манчестер Юнайтед»: Ламменс, Дало, Магуайр, Мартинес, Шоу, Доргу, Майну, Фернандеш, Каземиро, Диалло, Мбемо.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию матч 23-го тура Английской премьер-лиги между лондонским «Арсеналом» и «Манчестер Юнайтед».