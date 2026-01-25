На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Уйти в отрыв от преследователей: «Арсенал» играет с «Манчестер Юнайтед» в АПЛ. LIVE

Футбол. АПЛ. 23-й тур. «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед». ОНЛАЙН

close
Peter Cziborra/Reuters
В матче 23-го тура Английской премьер-лиги лондонский «Арсенал» играет с «Манчестер Юнайтед». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.
Англия — Премьер-лига. 23-й тур
1-й тайм
25 января 19:30
Арсенал
Лондон, Англия
0 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Стадион «Эмирейтс», Лондон, Англия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'21

«Арсенал» подал угловой, но ничего опасного не произошло.

'18

Субименди головой в упор пробил по воротам «МЮ», Ламменс перевел мяч на угловой.

'17

Никак «Манчестер Юнайтед» не может зацепиться за мяч на чужой половине поля. Может так «МЮ» доиграться.

'14

Опасная атака «Арсенала» привела к заблокированному удару из пределов штрафной.

'12

Не прошла опасная передача на Мбемо, мог игрок «МЮ» один на один выходить.

'10

Угловай у ворот «МЮ» привел к удару Троссарда выше ворот.

'8

Сака прорвался к воротам, направил мяч в штрафную, но попал в защитника.

'7

Каземиро поставил корпус и не дал игроку «Арсеналу» добраться до мяча в чужой штрафной. Вот и первый подход!

'5

Пока не было ударов по воротам, «Арсенал» больше владеет мячом, но «МЮ» уверенно обороняется.

'2

Пока «Арсенал» держит мяч в центре поля, но без особого продвижения.

'1

Матч начался!

19:25

«Арсенал»: Райя, Салиба, Магальяйнс, Тимбер, Инкапье, Эдегор, Субименди, Райс, Троссард, Сака, Жезус.

«Манчестер Юнайтед»: Ламменс, Дало, Магуайр, Мартинес, Шоу, Доргу, Майну, Фернандеш, Каземиро, Диалло, Мбемо.

19:20

Здравствуйте, уважаемые любители футбола. «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию матч 23-го тура Английской премьер-лиги между лондонским «Арсеналом» и «Манчестер Юнайтед».

