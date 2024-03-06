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Российским паралимпийцам запретили посещать открытие Игр — 2024

Российским паралимпийцам по решению МПК запретили посещать открытие Игр — 2024

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kovop/Shutterstock

Российские паралимпийцы не будут допущены на церемонию открытия Летних Паралимпийских игр 2024 года в Париже. Об этом сообщила пресс-служба Международного паралимпийского комитета (МПК) на своем официальном сайте.

Участники от России, желающие принимать участие в Играх, должны будут пройти проверку на предмет непричастности к военным организациям — в случае положительного результата они смогут выступать в нейтральном статусе.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

В МОК сообщили, что российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия в Олимпиаде, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

Ранее Россия заняла второе место по числу возможных договорных матчей в 2023 году.

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