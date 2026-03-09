Спорт
Дзюба против родной команды: «Спартак» принимает «Акрон»
Артем Дзюба в матче «Акрон» - «Спартак»
ФК «Спартак»
В последнем матче 20-го тура Российской премьер-лиги «Спартак» принимает на своем поле тольяттинский «Акрон». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Мир Российская Премьер-лига. 20-й тур
Матч не начался
09 марта 19:00
Стадион «Лукойл Арена», Москва, Россия
18:45
