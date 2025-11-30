На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Спорт
Размер текста
А
А
А

Исправиться после вылета из Кубка России: «Зенит» принимает «Рубин». LIVE

Футбол. РПЛ. 17-й тур. «Зенит» — «Рубин». ОНЛАЙН

close
Алексей Даничев/РИА Новости
В очередном матче 17-го тура Российской премьер-лиги «Зенит» на «Газпром Арене» принимает казанский «Рубин». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Мир Российская Премьер-лига. 17-й тур
1-й тайм
30 ноября 19:00
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
0 : 0
Рубин
Казань, Россия
Стадион «Газпром Арена», Санкт-Петербург, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
15'

Вендел наступил на ногу Вуячичу, свисток в пользу казанского коллектива.

13'

Рожков нарушает правила в борьбе против Мантуана.

10'

Арройо подкатился под Барриоса, стремившегося через левый край ворваться в штрафную «Рубина».

7'

Алип забрался в офсайд.

5'

Глушенков бьет в сетку с внешней стороны, от ворот разыграют казанцы.

3'

Стартовые минуты игры остаются за хозяевами.

19:05

Игра началась! Поехали!

18:50

«Рубин»: Ставер, Тесленко, Нижегородов, Вуячич, Арройо, Рожков, Йочич, Кузяев, Чумич, Сиве, Шабанхаджай.

18:45

«Зенит»: Адамов, Дркушич, Алип, Нино, Барриос, Вендел, Энрике, Мостовой, Мантуан, Глушенков, Педро.

18:40

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В очередном матче 17-го тура Российской премьер-лиги «Зенит» на «Газпром Арене» принимает казанский «Рубин». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами