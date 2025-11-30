Вендел наступил на ногу Вуячичу, свисток в пользу казанского коллектива.
Рожков нарушает правила в борьбе против Мантуана.
Арройо подкатился под Барриоса, стремившегося через левый край ворваться в штрафную «Рубина».
Алип забрался в офсайд.
Глушенков бьет в сетку с внешней стороны, от ворот разыграют казанцы.
Стартовые минуты игры остаются за хозяевами.
Игра началась! Поехали!
«Рубин»: Ставер, Тесленко, Нижегородов, Вуячич, Арройо, Рожков, Йочич, Кузяев, Чумич, Сиве, Шабанхаджай.
«Зенит»: Адамов, Дркушич, Алип, Нино, Барриос, Вендел, Энрике, Мостовой, Мантуан, Глушенков, Педро.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В очередном матче 17-го тура Российской премьер-лиги «Зенит» на «Газпром Арене» принимает казанский «Рубин». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.