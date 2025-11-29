Хозяева прессингуют с первых минут. Хочется верить, что им действительно видно и мяч, и партнеров. По тв-картинке увидеть мяч непросто.
На Самару спустился густой туман. В таких условиях Целовальников принял решение использовать красные мячи, которые точно будет видно.
Матч начался! Главный судья — Владислав Целовальников.
«Акрон»: Гудиев, Роча, Бокоев, Фернандес, Неделчяру, Пестряков, Джурасович, Лончар, Хосонов, Болдырев, Дзюба.
«Пари НН»: Медведев, Коледин, Фаринья, Карич, Шнапцев, Сарфо, Ермаков, Ивлев, Лесовой, Босельи, Грулев.
Матч начнется в 14:00 мск.
Добрый день, уважаемые читатели! «Акрон» принимает «Пари НН» в матче 17 тура РПЛ.