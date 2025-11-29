«Точно не помешает»: экс-глава РПЛ о возвращении пива на стадионы 14:11

Зеленский дал тайные указания своим представителям на переговорах... 14:10

Эксперт раскрыл последствия атаки ВСУ на Каспийский трубопроводный консорциум 14:09

Умеров рассказал о стратегии Украины на новом раунде переговоров с США 14:07

ФСБ рассекретит список предателей из «Красной книги КГБ» 13:58

Несколько тысяч пассажиров столкнулись с проблемами из-за закрытия аэропорта Вильнюса 13:57

На Западе назвали Зеленского «продюсером» Ермака 13:56

В Новосибирске собака устроила взрыв в квартире, пока хозяина не было дома 13:56

Стало известно о возможном отравлении митрополита УПЦ Феодосия 13:53