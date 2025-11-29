На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Дзюба в тумане: «Акрон» принимает «Пари НН». LIVE

Футбол. РПЛ, 17 тур. «Акрон» (Тольятти) — «Пари Нижний Новгород». ОНЛАЙН

close

Артем Дзюба в составе «Акрона»

ФК «Акрон» Тольятти
«Акрон» Артема Дзюбы в матче 17 тура Российской премьер-лиги принимает «Пари НН», замыкающий турнирную таблицу. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Мир Российская Премьер-лига. 17-й тур
1-й тайм
29 ноября 14:00
Акрон
Тольятти, Россия
0 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Стадион «Солидарность Самара Арена», Самара, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'5

Хозяева прессингуют с первых минут. Хочется верить, что им действительно видно и мяч, и партнеров. По тв-картинке увидеть мяч непросто.

'2

На Самару спустился густой туман. В таких условиях Целовальников принял решение использовать красные мячи, которые точно будет видно.

'1

Матч начался! Главный судья — Владислав Целовальников.

13:55

«Акрон»: Гудиев, Роча, Бокоев, Фернандес, Неделчяру, Пестряков, Джурасович, Лончар, Хосонов, Болдырев, Дзюба.

«Пари НН»: Медведев, Коледин, Фаринья, Карич, Шнапцев, Сарфо, Ермаков, Ивлев, Лесовой, Босельи, Грулев.

13:50

Матч начнется в 14:00 мск.

13:45

Добрый день, уважаемые читатели! «Акрон» принимает «Пари НН» в матче 17 тура РПЛ.

