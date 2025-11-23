23 ноября 2025, 19:45
Обновлено: 23 ноября 2025, 18:52
Горячая игра в Черкизове: «Локомотив» против «Краснодара». LIVE
Виталий Тимкив/РИА Новости
В заключительном матче 16-го тура Российской премьер-лиги московский «Локомотив» принимает на «РЖД Арене» «Краснодар». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Мир Российская Премьер-лига. 16-й тур
Матч не начался
23 ноября 19:45
Локомотив М
Москва, Россия
Краснодар
Краснодар, Россия
Стадион «РЖД Арена», Москва, Россия
19:40
«Краснодар»: Агкацев, Тормена, Диего Коста, Оласа, Гонсалес, Сперцян, Батчи, Черников, Дуглас Аугусто, Са, Кордоба.
19:35
«Локомотив»: Митрюшкин, Фассон, Ньямси, Монтес, Ненахов, Бакаев, Пруцев, Батраков, Карпукас, Руденко, Комличенко.
19:30
