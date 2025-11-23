На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Исправиться во втором круге: «Крылья» принимают «Ростов». LIVE

Футбол. РПЛ, 16 тур. «Крылья Советов» (Самара) — «Ростов». ОНЛАЙН

ПФК «Крылья Советов»
«Крылья Советов», занимающие 13-е место в РПЛ, начинают второй круг домашним матчем с «Ростовом». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Мир Российская Премьер-лига. 16-й тур
2-й тайм
23 ноября 13:00
Крылья Советов
Самара, Россия
9' Олейников
1 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону, Россия
Стадион «Солидарность Самара Арена», Самара, Россия
1-й тайм

9' Олейников

2-й тайм
'46

Второй тайм!

Перерыв

Завершен первый тайм. Пока что преимущество у «Ростова» во всем, кроме счета.

'45+2

Гости разыграли угловой, и снова больших усилий стоило самарцам отвести угрозу.

'45

Добавлено две минуты.

'41

Песьяков снова спасает свою команду, в этот раз — после выхода Роналдо один на один!

'39

Ятимов перехватил мяч после заброса Олейникова.

'37

Миронов пробил влёт. Мяч завяз в штрафной, с трудом отбились хозяева. Пока счет совершенно не отражает ситуацию на поле.

'31

Мелехин попытался пробить из центра штрафной — накрыли удар хозяева.

'27

Божину досталось по ногам от Сулейманова. Медики выбежали на газон. Но, кажется, продолжит игру футболист «Крыльев».

'23

Гости по-прежнему контролируют игру, но темп невысокий.

'19

У «Ростова» сейчас ощутимое преимущество по владению мячом — 62% против 38%.

'17

Ростовчане продолжают прессинговать. Несмотря на пропущенный мяч, сейчас они, по большей части, контролируют ситуацию на поле.

'13

Хорошо Песьяков! Отбил дальний удар Голенкова — мяч летел вроде бы прямо к вратарю, но по уходящей траектории, так что непросто было голкиперу отреагировать!

'10

А забивают в итоге «Крылья»! Потеряли мяч в центре поля гости, его подхватил Олейников, добежал до чужой штрафной и пробил в дальни угол — Ятимов не дотянулся!

'9

ГОЛ!!!

'8

Ростовчане достаточно быстро перехватили инициативу и сейчас давят соперников на их половине поля.

'5

Голенков замыкал заброс, мяч пролетел рядом со штангой.

'2

Гости заблокировали прострел Печенина. Бодро начали самарцы.

'1

Начали! Главный судья — Владислав Целовальников.

12:55

«Крылья Советов»: Песьяков, Печенин, Рассказов, Костанца, Чернов, Евгеньев, Божин, Баньяц, Олейников, Марин, Ахметов.

«Ростов»: Ятимов, Сако, Мелёхин, Вахания, Чистяков, Миронов, Щетинин, Шанталий, Роналдо, Голенков, Сулейманов.

12:50

Матч начнется в 13:00 мск.

12:45

Добрый день, уважаемые читатели! «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию матча «Крылья Советов» — «Ростов».

