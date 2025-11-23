Второй тайм!
Завершен первый тайм. Пока что преимущество у «Ростова» во всем, кроме счета.
Гости разыграли угловой, и снова больших усилий стоило самарцам отвести угрозу.
Добавлено две минуты.
Песьяков снова спасает свою команду, в этот раз — после выхода Роналдо один на один!
Ятимов перехватил мяч после заброса Олейникова.
Миронов пробил влёт. Мяч завяз в штрафной, с трудом отбились хозяева. Пока счет совершенно не отражает ситуацию на поле.
Мелехин попытался пробить из центра штрафной — накрыли удар хозяева.
Божину досталось по ногам от Сулейманова. Медики выбежали на газон. Но, кажется, продолжит игру футболист «Крыльев».
Гости по-прежнему контролируют игру, но темп невысокий.
У «Ростова» сейчас ощутимое преимущество по владению мячом — 62% против 38%.
Ростовчане продолжают прессинговать. Несмотря на пропущенный мяч, сейчас они, по большей части, контролируют ситуацию на поле.
Хорошо Песьяков! Отбил дальний удар Голенкова — мяч летел вроде бы прямо к вратарю, но по уходящей траектории, так что непросто было голкиперу отреагировать!
А забивают в итоге «Крылья»! Потеряли мяч в центре поля гости, его подхватил Олейников, добежал до чужой штрафной и пробил в дальни угол — Ятимов не дотянулся!
ГОЛ!!!
Ростовчане достаточно быстро перехватили инициативу и сейчас давят соперников на их половине поля.
Голенков замыкал заброс, мяч пролетел рядом со штангой.
Гости заблокировали прострел Печенина. Бодро начали самарцы.
Начали! Главный судья — Владислав Целовальников.
«Крылья Советов»: Песьяков, Печенин, Рассказов, Костанца, Чернов, Евгеньев, Божин, Баньяц, Олейников, Марин, Ахметов.
«Ростов»: Ятимов, Сако, Мелёхин, Вахания, Чистяков, Миронов, Щетинин, Шанталий, Роналдо, Голенков, Сулейманов.
Матч начнется в 13:00 мск.
Добрый день, уважаемые читатели! «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию матча «Крылья Советов» — «Ростов».