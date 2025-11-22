Спорт
Татарстан против Чечни: «Рубин» принимает «Ахмат». LIVE
В очередном матче 16-го тура Российской премьер-лиги казанский «Рубин» принимает на «Ак Барс Арене» грозненский «Ахмат». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Мир Российская Премьер-лига. 16-й тур
Матч не начался
22 ноября 19:30
Стадион «Ак Барс Арена», Казань, Россия
19:15
