Стартовые минуты второй половины игры проходят с большим количеством борьбы на половине поля «Спартака».
В перерыве замену производит Деян Станкович: Ливай Гарсия уступил место на поле Манфреду Угальде.
Второй тайм стартовал!
Перерыв! «Спартак» повел в счете на 36-й минуте благодаря голу Пабло Солари.
К основному времени первого тайма добавлена одна минута.
Джику выбивает мяч из собственной штрафной после подачи углового в исполнении Садулаева.
Очень опасная подача с углового пошла у «Ахмата» — Ндонг мог замкнуть ногой ее на дальней штанге, но не попал по мячу.
Гол! Шикарная контратака «Спартака» приводит к голу — на ровном месте Ндонг подарил мяч Ливаю, который успел в окружении троих соперников отдать пас на ход Солари — аргентинец оторвался от Богосаваца и закатил мяч в левый нижний угол, 0:1!
Сидоров был близок к тому, чтобы стянуть штаны с Ливая Гарсии, но форвард «Спартака» смог выбраться из-под захвата и сохранить амуницию при себе.
Солари оттоптал ногу Касинтуре и заработал предупреждение.
Тактический фол на Мелкадзе совершает Кристофер Ву.
Исмаэл Силва получил передачу после углового на очень дальней дистанции и мощно приложился к мячу — удар пришелся в штангу! 1:1 по спасениям каркаса ворот у нас сегодня.
Солари в одночестве остался справа и получил пас от Жедсона, после чего вошел в штрафную и пробил прямо в руки Шелии.
Касинтура не успел к передаче из глубины во вратарскую «Спартака» при розыгрыше штрафного, зато успел Максименко.
Ву по правилам оттесняет Мелкадзе от мяча в собственной штрафной.
Маркиньос подбирает мяч после неудачной обработки мяча Ибишевым и пробивает с ходу в перекладину! Просто везет «Ахмату»!
Не получилось у Солари принять пас от партнера, в борьбе он уступил позицию Гандри.
Ву придерживает руками Мелкадзе, мешая тому обработать передачу.
Барко классно исполнил подачу на голову Жедсону после короткого розыгрыша углового, но уж слишком высоко мяч улетел от ноги Эсекьеля.
Дмитриев толкает руками Касинтуру, Эгаш заваливается на газон.
Не получилась передача у Ливая на ход забегавшему через правый полуфланг Солари, мяч оказался перехвачен.
Стартовые минуты игры остаются за гостями.
Игра началась! Поехали!
«Спартак»: Максименко, Джику, Ву, Дмитриев, Денисов, Умяров, Жедсон Фернандеш, Барко, Маркиньос, Солари, Гарсия.
«Ахмат»: Шелия, Ибишев, Богосавац, Гандри, Сидоров, Ндонг, Садулаев, И. Силва, Касинтура, Самородов, Мелкадзе.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В очередном матче 15-го тура Российской премьер-лиги «Ахмат» принимает московский «Спартак». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.