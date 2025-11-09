На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Спорт
Размер текста
А
А
А

Черчесов против родной команды: «Ахмат» принимает «Спартак». LIVE

Футбол. РПЛ. 15-й тур. «Ахмат» — «Спартак». ОНЛАЙН

close
ФК «Ахмат» Грозный
В очередном матче 15-го тура Российской премьер-лиги грозненский «Ахмат» принимает московский «Спартак». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Мир Российская Премьер-лига. 15-й тур
2-й тайм
09 ноября 17:30
Ахмат
Грозный, Россия
0 : 1
Спартак М
Москва, Россия
36' Солари
Стадион «Ахмат Арена», Грозный, Россия
1-й тайм

31' Солари 36' Солари

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
50'

Стартовые минуты второй половины игры проходят с большим количеством борьбы на половине поля «Спартака».

47'

В перерыве замену производит Деян Станкович: Ливай Гарсия уступил место на поле Манфреду Угальде.

46'

Второй тайм стартовал!

45+1'

Перерыв! «Спартак» повел в счете на 36-й минуте благодаря голу Пабло Солари.

45'

К основному времени первого тайма добавлена одна минута.

42'

Джику выбивает мяч из собственной штрафной после подачи углового в исполнении Садулаева.

39'

Очень опасная подача с углового пошла у «Ахмата» — Ндонг мог замкнуть ногой ее на дальней штанге, но не попал по мячу.

36'

Гол! Шикарная контратака «Спартака» приводит к голу — на ровном месте Ндонг подарил мяч Ливаю, который успел в окружении троих соперников отдать пас на ход Солари — аргентинец оторвался от Богосаваца и закатил мяч в левый нижний угол, 0:1!

34'

Сидоров был близок к тому, чтобы стянуть штаны с Ливая Гарсии, но форвард «Спартака» смог выбраться из-под захвата и сохранить амуницию при себе.

31'

Солари оттоптал ногу Касинтуре и заработал предупреждение.

30'

Тактический фол на Мелкадзе совершает Кристофер Ву.

28'

Исмаэл Силва получил передачу после углового на очень дальней дистанции и мощно приложился к мячу — удар пришелся в штангу! 1:1 по спасениям каркаса ворот у нас сегодня.

25'

Солари в одночестве остался справа и получил пас от Жедсона, после чего вошел в штрафную и пробил прямо в руки Шелии.

22'

Касинтура не успел к передаче из глубины во вратарскую «Спартака» при розыгрыше штрафного, зато успел Максименко.

19'

Ву по правилам оттесняет Мелкадзе от мяча в собственной штрафной.

16'

Маркиньос подбирает мяч после неудачной обработки мяча Ибишевым и пробивает с ходу в перекладину! Просто везет «Ахмату»!

15'

Не получилось у Солари принять пас от партнера, в борьбе он уступил позицию Гандри.

12'

Ву придерживает руками Мелкадзе, мешая тому обработать передачу.

10'

Барко классно исполнил подачу на голову Жедсону после короткого розыгрыша углового, но уж слишком высоко мяч улетел от ноги Эсекьеля.

7'

Дмитриев толкает руками Касинтуру, Эгаш заваливается на газон.

5'

Не получилась передача у Ливая на ход забегавшему через правый полуфланг Солари, мяч оказался перехвачен.

3'

Стартовые минуты игры остаются за гостями.

17:33

Игра началась! Поехали!

17:25

«Спартак»: Максименко, Джику, Ву, Дмитриев, Денисов, Умяров, Жедсон Фернандеш, Барко, Маркиньос, Солари, Гарсия.

17:20

«Ахмат»: Шелия, Ибишев, Богосавац, Гандри, Сидоров, Ндонг, Садулаев, И. Силва, Касинтура, Самородов, Мелкадзе.

17:15

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В очередном матче 15-го тура Российской премьер-лиги «Ахмат» принимает московский «Спартак». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами