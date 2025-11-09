Ни одной минуты не добавил Карасев. Констатируем, что после стартового навала «Зенита» игра выровнялась, счет по ударам — 5:5. Ждем, что будет во втором тайме.
Костанца зарядил из-за штрафной, но попал в соперника.
Неплохо в последние минуты «Крылья» выходят из обороны и нагнетают обстановку у чужой штрафной. Гости явно нервничают.
Как хорош Печенин! Слева ворвался в штрафную, обошел троих и от лицевой прострелил — жаль, передача не достигла цели! Вторым темпом продолжилась атака, последовал навес на того же Печенина, и там Педро подстраховал.
Энрике пытался в прессинг, но сфолил против Ахметова.
Глушенков решился на прямой удар — рядом со штангой.
Бабкин сзади въехал в ноги Жерсону — карточки нет, но стандарт у «Зенита» перспективный.
Песьяков спокойно справляется с дальним ударом Вендела.
Ахметов зарядил по ногам Глушенкову, Карасев предупреждает игрока «Крыльев» — пока на словах.
Олейников дважды за минуту наносил удары — все были заблокированы.
Вот и у хозяев момент! Марин бил под штангу, Адамову пришлось потрудиться!
Олейников поборолся в чужой штрафной, но Дркушич подстраховал своих партнеров. Атака закончилась фолом Костанцы в нападении на желтую.
Хорош Песьяков! Глушенков сделал передачу справа, Педро на линии штрафной пяткой оставил мяч Жерсону, а тот плотно приложился низом — тащит вратарь!
Марин попытался пробить от правого угла штрафной — неточно.
Пока «Зенит» оправдывает статус фаворита и доминирует на поле.
Над перекладиной бьет Энрике после подачи от угла поля!
Могло быть опасно в штрафной «Крыльев» после навеса Глушенкова, но Энрике сфолил в атаке.
Начали! Главный судья — Сергей Карасев.
«Крылья Советов»: Песьяков, Печенин, Рассказов, Лепский, Костанца, Чернов, Евгеньев, Бабкин, Олейников, Марин, Ахматов.
«Зенит»: Адамов, Дркушич, Алип, Нино, Барриос, Вендел, Жерсон, Энрике, Мантуан, Глушенков, Педро.
Матч начнется в 13:00 мск.
Добрый день, уважаемые читатели! «Газета.Ru» ведет трансляцию матча 15 тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Зенитом».