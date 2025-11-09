На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Удержаться в топ-3: «Зенит» гостит в Самаре. LIVE

Футбол. РПЛ, 15 тур. «Крылья Советов» (Самара) — «Зенит» (Санкт-Петербург). ОНЛАЙН

close
Футбольный клуб «Зенит»
Петербургский «Зенит» постарается одержать четвертую победу подряд и остаться в топ-3 РПЛ. Команда Сергея Семака гостит у «Крыльев Советов», «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Мир Российская Премьер-лига. 15-й тур
Перерыв
09 ноября 13:00
Крылья Советов
Самара, Россия
0 : 0
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Стадион «Солидарность Самара Арена», Самара, Россия
1-й тайм

14' Костанца

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
Перерыв

Ни одной минуты не добавил Карасев. Констатируем, что после стартового навала «Зенита» игра выровнялась, счет по ударам — 5:5. Ждем, что будет во втором тайме.

'42

Костанца зарядил из-за штрафной, но попал в соперника.

'39

Неплохо в последние минуты «Крылья» выходят из обороны и нагнетают обстановку у чужой штрафной. Гости явно нервничают.

'35

Как хорош Печенин! Слева ворвался в штрафную, обошел троих и от лицевой прострелил — жаль, передача не достигла цели! Вторым темпом продолжилась атака, последовал навес на того же Печенина, и там Педро подстраховал.

'32

Энрике пытался в прессинг, но сфолил против Ахметова.

'30

Глушенков решился на прямой удар — рядом со штангой.

'29

Бабкин сзади въехал в ноги Жерсону — карточки нет, но стандарт у «Зенита» перспективный.

'28

Песьяков спокойно справляется с дальним ударом Вендела.

'24

Ахметов зарядил по ногам Глушенкову, Карасев предупреждает игрока «Крыльев» — пока на словах.

'22

Олейников дважды за минуту наносил удары — все были заблокированы.

'19

Вот и у хозяев момент! Марин бил под штангу, Адамову пришлось потрудиться!

'14

Олейников поборолся в чужой штрафной, но Дркушич подстраховал своих партнеров. Атака закончилась фолом Костанцы в нападении на желтую.

'11

Хорош Песьяков! Глушенков сделал передачу справа, Педро на линии штрафной пяткой оставил мяч Жерсону, а тот плотно приложился низом — тащит вратарь!

'10

Марин попытался пробить от правого угла штрафной — неточно.

'9

Пока «Зенит» оправдывает статус фаворита и доминирует на поле.

'5

Над перекладиной бьет Энрике после подачи от угла поля!

'4

Могло быть опасно в штрафной «Крыльев» после навеса Глушенкова, но Энрике сфолил в атаке.

'1

Начали! Главный судья — Сергей Карасев.

12:55

«Крылья Советов»: Песьяков, Печенин, Рассказов, Лепский, Костанца, Чернов, Евгеньев, Бабкин, Олейников, Марин, Ахматов.

«Зенит»: Адамов, Дркушич, Алип, Нино, Барриос, Вендел, Жерсон, Энрике, Мантуан, Глушенков, Педро.

12:50

Матч начнется в 13:00 мск.

12:45

Добрый день, уважаемые читатели! «Газета.Ru» ведет трансляцию матча 15 тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Зенитом».

