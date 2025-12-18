На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Могут это сделать»: Тихонов о шансах Коростелева и Непряевой победить на ОИ-2026

Тихонов: Коростелев и Непряева могут побороться за медали Олимпиады
Sergey Elagin/Global Look Press

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил, что лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева имеют шансы побороться за медали зимних Игр 2026 года в Италии, передает «Матч ТВ».

«Еще есть несколько месяцев подойти к Олимпиаде, чтобы побороться за медали, Коростелев и Непряева могут это сделать. Перерыв был огромный, но у Елены Вяльбе и тренеров достаточно опыта, чтобы подвести спортсменов к Играм. Времени на подготовку мало, но шансы есть», — сказал Тихонов.

Лучшим результатом Коростелева стало 25-е место в гонке свободным стилем, Непряева в этой же дисциплине стала 20-й. Оба лыжника не прошли квалификацию в спринте.

Непряева заняла 20-е место в индивидуальной гонке на 10 км свободным стилем на третьей стадии Кубка мира в Давосе, преодолев дистанцию ​​за 27 минут 45,2 секунды. Непряева не смогла попасть в четвертьфинал соревнований, заняв 39-е место на финише с результатом 2.48,26.

Российские спортсмены были отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования на исполкоме FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на это решение и выиграла дело.

Ранее лыжница Непряева рассказала о большой конкуренции на Кубке мира.

