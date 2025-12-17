«Конкуренция колоссальная»: лыжница Непряева о результатах на Кубке мира

Непряева о гонках на Кубке мира: было ясно, что возвращение не будет простым

Российская лыжница Дарья Непряева признала, что уровень конкуренции на этапе Кубка мира в Давосе был чрезвычайно высок. Ее слова передает Sports.

«С самого начала было ясно, что возвращение не будет простым. Конкуренция колоссальная, плотность результатов зашкаливает. Если оценивать мой результат не по занятому месту, а по отставанию и возможности в кратчайшие сроки сократить его, то все выглядит довольно неплохо, даже хорошо», — рассказала Непряева.

Лыжница заняла 20-е место в индивидуальной гонке на 10 км свободным стилем на третьей стадии Кубка мира в Давосе, преодолев дистанцию ​​за 27 минут 45,2 секунды. Непряева не смогла попасть в четвертьфинал соревнований, заняв 39-е место на финише с результатом 2.48,26.

Российские спортсмены были отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования на исполкоме FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на это решение и выиграла дело.

