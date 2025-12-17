На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Конкуренция колоссальная»: лыжница Непряева о результатах на Кубке мира

Непряева о гонках на Кубке мира: было ясно, что возвращение не будет простым
true
true
true
close
Sergey Elagin/Global Look Press

Российская лыжница Дарья Непряева признала, что уровень конкуренции на этапе Кубка мира в Давосе был чрезвычайно высок. Ее слова передает Sports.

«С самого начала было ясно, что возвращение не будет простым. Конкуренция колоссальная, плотность результатов зашкаливает. Если оценивать мой результат не по занятому месту, а по отставанию и возможности в кратчайшие сроки сократить его, то все выглядит довольно неплохо, даже хорошо», — рассказала Непряева.

Лыжница заняла 20-е место в индивидуальной гонке на 10 км свободным стилем на третьей стадии Кубка мира в Давосе, преодолев дистанцию ​​за 27 минут 45,2 секунды. Непряева не смогла попасть в четвертьфинал соревнований, заняв 39-е место на финише с результатом 2.48,26.

Российские спортсмены были отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования на исполкоме FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на это решение и выиграла дело.

Ранее лыжник Коростелев заявил, что не удивлен результатами на Кубке мира.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
«Дикий» всплеск. С чем связан рост аутизма в России и почему это хорошая новость
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами