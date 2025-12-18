Российская чемпионка рассказала о планах попасть на международные соревнования

Призер юниорского первенства мира, велогонщица команды «Марафон-Тула» Екатерина Евланова в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, как провела сборы в Турции, где набирала форму перед предстоящим сезоном. В 2026 году перспективной спортсменке предстоит выступить как на российских, так и на международных соревнованиях. В частности, Евланова раскрыла, что надеется попасть на Кубок мира.

«На этих сборах нужно было набрать немного объема и силы, чтобы потом это все раскатать к сезону. Следующие соревнования будут проходить в Санкт-Петербурге в январе, но я думаю, они тоже пройдут в тренировочно-подготовительном формате. А дальше буду готовиться к этапам Кубка мира. Надеюсь, получится попасть туда, чтобы проявить себя», — рассказала Евланова.

Призер первенства мира отметила, что для достижения всех целей на сборах было необходимо придерживаться хорошего питания.

«На завтрак я обычно делала себе омлет и тост с авокадо, мы их покупали на местном рынке, а на обед и ужин — мясо и гарнир... Очень понравилось, как в Турции готовят индейку. И каким-нибудь десертом я могла себя побаловать!» — призналась Евланова.

