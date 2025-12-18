Лавров прокомментировал слова Каллас о помощи ЕС Армении

Глава министерства иностранных дел Сергей Лавров в ходе заседания комиссии генсовета «Единой России» по международному сотрудничеству назвал явкой с повинной заявление главы дипслужбы Европейского союза Каи Каллас о том, что Евросоюз будет помогать Армении так же, как делал это в Молдавии. Его слова приводит ТАСС.

«Кая Каллас публично пообещала, что ЕС «будет помогать Армении бороться с вредным иностранным вмешательством, как мы это делали в Молдавии». Чистосердечное признание, явка с повинной», — сказал он.

Также дипломат заявил, что Запад активно вмешивается в выборы в других государствах. Лавров подчеркнул, что вмешательство во внутренние дела суверенных стран является одним из наиболее ярких проявлений неоколониализма.

Кроме того, глава российского МИД признался, что его поразила «непосредственность» председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, призвавшей США не вмешиваться в «европейскую демократию».

