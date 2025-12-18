На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лавров прокомментировал слова Каллас о помощи ЕС Армении

Лавров назвал заявления Евросоюза о помощи Армении явкой с повинной
true
true
true
close
Ministry of Foreign Affairs of Russia/YouTube

Глава министерства иностранных дел Сергей Лавров в ходе заседания комиссии генсовета «Единой России» по международному сотрудничеству назвал явкой с повинной заявление главы дипслужбы Европейского союза Каи Каллас о том, что Евросоюз будет помогать Армении так же, как делал это в Молдавии. Его слова приводит ТАСС.

«Кая Каллас публично пообещала, что ЕС «будет помогать Армении бороться с вредным иностранным вмешательством, как мы это делали в Молдавии». Чистосердечное признание, явка с повинной», — сказал он.

Также дипломат заявил, что Запад активно вмешивается в выборы в других государствах. Лавров подчеркнул, что вмешательство во внутренние дела суверенных стран является одним из наиболее ярких проявлений неоколониализма.

Кроме того, глава российского МИД признался, что его поразила «непосредственность» председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, призвавшей США не вмешиваться в «европейскую демократию».

Ранее стало известно о планах США отделить четыре страны от ЕС и создать альтернативу G7

