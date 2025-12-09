Экс-тренер «Зенита»: не понимаю, зачем команде столько легионеров

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела заявил, что молодым российским легионерам не дают играть, передает Sport24.

«Не понимаю, зачем тратить деньги на легионеров. Я не верю, что в России нет талантливых молодых игроков. Проблема не в лимите не легионеров, а только в том, что им никто не дает возможности играть», — сказал Петржела.

В ноябре стало известно о подписании министром спорта Михаилом Дегтяревым указа о введении нового лимита на легионеров в РПЛ до конца 2025 года.

Согласно документу, окончательные нормативы вступят в силу с сезона 2028/29, а до этого будет действовать переходный период. Как и анонсировалось ранее, в заявке команды на сезон сможет быть не более 10 иностранных футболистов, при этом на поле одновременно смогут находиться лишь 5 легионеров.

В настоящий момент клубы могут заявлять на сезон 13 иностранных футболистов, из которых восемь могут находиться на поле одновременно. Новый формат будет предусматривать десять легионеров в заявке и пять — на поле.

Ранее Леонид Слуцкий выступил за жесткий лимит на легионеров.