На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Тренера «Балтики» серьезно наказали за неприличный жест в матче со «Спартаком»

Тренера «Балтики» Талалаева дисквалифицировали на три матча за непристойный жест
true
true
true
close
ФК «Балтика»

Главный тренер калининградского футбольного клуба «Балтика» Андрей Талалаев получил дисквалификацию на три матча Российской премьер-лиги (РПЛ) за оскорбительное поведение в адрес скамейки московского «Спартака» в матче 17-го тура РПЛ. Об этом сообщил глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц, его слова приводит РИА Новости.

«Как сказал Талалаев, со стороны скамейки «Спартака» были оскорбительные выражения, и он показал в сторону скамейки неприличный жест, также в письме от клуба говорится об этом. По предоставленным видео от «Балтики» было видно, что жест направлен в адрес скамейки «Спартака», -— отметил он.

Инцидент произошел на 33-й минуте первого тайма. Сначала наставнику показали желтую карточку, но он отреагировал на это неприличным жестом, за что и получил красную карточку. После этого Талалаев выругался на судью.

За три минуты до этого с поля был удален футболист «Балтики» Ираклий Манелов за грубый фол на Руслане Литвинове. Позднее сам специалист заявил, что не собирался ничего показывать, а лишь поправлял лангетку на сломанной руке.

Встреча, которая состоялась в Калининграде, завершилась поражением «Спартака» со счетом 0:1. На 60-й минуте встречи единственный мяч забил Николай Титков. В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает шестое место, набрав 28 очков. «Балтика» располагается на четвертой строчке, имея в активе 32 балла.

Ранее ветеран «Зенита» высказался против ухода Талалаева из «Балтики» в «Спартак».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами