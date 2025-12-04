Тренера «Балтики» серьезно наказали за неприличный жест в матче со «Спартаком»

Главный тренер калининградского футбольного клуба «Балтика» Андрей Талалаев получил дисквалификацию на три матча Российской премьер-лиги (РПЛ) за оскорбительное поведение в адрес скамейки московского «Спартака» в матче 17-го тура РПЛ. Об этом сообщил глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц, его слова приводит РИА Новости.

«Как сказал Талалаев, со стороны скамейки «Спартака» были оскорбительные выражения, и он показал в сторону скамейки неприличный жест, также в письме от клуба говорится об этом. По предоставленным видео от «Балтики» было видно, что жест направлен в адрес скамейки «Спартака», -— отметил он.

Инцидент произошел на 33-й минуте первого тайма. Сначала наставнику показали желтую карточку, но он отреагировал на это неприличным жестом, за что и получил красную карточку. После этого Талалаев выругался на судью.

За три минуты до этого с поля был удален футболист «Балтики» Ираклий Манелов за грубый фол на Руслане Литвинове. Позднее сам специалист заявил, что не собирался ничего показывать, а лишь поправлял лангетку на сломанной руке.

Встреча, которая состоялась в Калининграде, завершилась поражением «Спартака» со счетом 0:1. На 60-й минуте встречи единственный мяч забил Николай Титков. В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает шестое место, набрав 28 очков. «Балтика» располагается на четвертой строчке, имея в активе 32 балла.

Ранее ветеран «Зенита» высказался против ухода Талалаева из «Балтики» в «Спартак».