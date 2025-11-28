На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Отстраненный за мельдоний украинец из «Челси» прошел детектор лжи

Футболист «Челси» Мудрик прошел детектор лжи из-за отстранения за допинг
Hannah McKay/Reuters

Полузащитник «Челси» Михаил Мудрик прошел проверку на детекторе лжи по делу о возможном нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает Daily Mail.

Результаты полиграфа подтвердили, что Мудрик никогда сознательно не употреблял допинг. Положительная проба могла быть связана с инъекцией стволовых клеток, которую футболист получил во время сборов в национальной команде Украины.

О том, что Мудрик провалил допинг-тест, стало известно 17 декабря. 8 февраля появилась информация, что FA может наказать Мудрика, даже если его допинг-проба «В» будет отрицательной. 22 апреля стало известно, что Мудрик в связи с этим делом прошел проверку на детекторе лжи. А 19 июля стало известно, что его вторая допинг-проба также дала положительный результат.

Мельдоний запрещен Всемирным антидопинговым агентством (WADA) с 2016 года.

Мудрик перешел в «Челси» в январе 2023 года, он был куплен у донецкого «Шахтера». Сумма трансфера составила €100 млн с учетом бонусов. Украинец дебютировал в матче против «Ливерпуля», не отметившись результативными действиями.

Ранее 16-летняя российская тяжелоатлетка была дисквалифицирована за мельдоний.

Летние виды спорта
