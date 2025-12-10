Экс-тренер «Краснодара» отказал «Динамо»

Бывший главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич, который сейчас работает в «Аль-Айне», отказался возглавить московское «Динамо». Об этом сообщает Sport24.

По информации издания, со специалистом контактировал спортивный директор «Динамо» Желько Бувач. Ивич планирует доработать до конца сезона в «Аль-Айне» и выиграть чемпионат ОАЭ, в рамках которого клуб на данный момент находится на первом месте.

17 ноября Валерий Карпин покинул пост главного тренера «Динамо», исполняющим обязанности стал Ролан Гусев.

6 декабря «Динамо» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграло вничью с московским «Спартаком». Встреча, которая состоялась на «Лукойл Арене» — домашнем стадионе «Спартака», завершилась с результатом 1:1. Счет в матче был открыт благодаря автоголу: игрок «Динамо» Максим Осипенко срезал мяч в свои ворота на 19-й минуте, после чего «Спартак» повел. Равенство на табло было установлено на 61-й минуте, отличился Иван Сергеев, ассистентом которого выступил Дмитрий Скопинцев.

В турнирной таблице РПЛ «Динамо» расположилось на девятой строчке с 21 баллом. Лидирует в чемпионате «Краснодар», набрав 37 очков. 19-й тур РПЛ стартует уже после зимней паузы — конце февраля. «Динамо» сразится дома с самарскими «Крыльями Советов».

Ранее в «Динамо» ответили, когда примут решение по Гусеву.