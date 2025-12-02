Игроку «Зенита» посоветовали попробовать себя в Европе

Футбольный функционер Александр Шикунов заявил, что игроку петербургского «Зенита» Максиму Глушенкову стоит попробовать свою силы в Европе, передает Vprognoze.ru .

«Кому-то из наших уже пора попробовать себя в Европе. Глушенкову, например, пора уже. Если он захочет, ещё ведь не каждый захочет менять обстановку. Плюс ситуация у нас с европейцами не совсем ровная, время такое не совсем удачное для отъезда», — сказал Шикунов.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Глушенков провел 15 матчей, забив восемь мячей.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

