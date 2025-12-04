Плющенко заявил, что нужды красть фигуристку Костылеву не было

Плющенко: что за чай или не чай пьет мама Костылевой

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в своем Telegram-канале отреагировал на заявление матери своей воспитанницы, которая в интервью заявила о давлении и необходимости «выкрасть» дочь из академии.

«Может мне кто-то объяснить, что за чай или не чай пьет ее мама, что несет такой бред? Родители, да еще и оба вместе, похитить своего ребенка не могут, получается, именно нас обвиняют в удержании ребенка на нашей территории, а это уже серьезное обвинение! Дом, откуда, якобы, выкрали Лену — это, на данный момент, официальное место жительства ее отца» — написал тренер.

Плющенко сообщил, что отец фигуристки получил временную регистрацию в их доме на три года, а утром 1 декабря увез дочь в Воронеж, объяснив это необходимостью лечения и прохождения углубленного медицинского обследования (УМО).

Мама фигуристки заявила, что сейчас они поставили ситуацию на паузу и уехали из Москвы, чтобы заняться здоровьем дочери.

Костылева тренируется у двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. 25 ноября Плющенко обвинил Ирину Костылеву в жестоком обращении с собственным ребенком с применением физического насилия. После чего продюсер Яна Рудковская опубликовала в своем Telegram-канале фотографии, на которых видны следы от побоев на теле Костылевой-младшей.

28 ноябяря адвокат Александр Добровинский заявил, что Ирину Костылеву, маму 14-летней фигуристки Елены Костыревой, могут лишить родительских прав, а также посадить в тюрьму за избиение дочери.

Ранее сообщалось о том, что Костылева не примет участие в Кубке Первого канала.