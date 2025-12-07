Российский вратарь «Айлендерс» повторил клубный рекорд в матче НХЛ

Сорокин повторил рекорд «Айлендерс», отразив 32 шайбы в матче с «Тампой»

Российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин провел 25-й матч «на ноль» в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и повторил клубный рекорд.

Матч «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Йорк Айлендерс», который проходил в ночь на 7 декабря, завершился со счетом 2:0 в пользу гостей.

В этой встрече 30-летний Сорокин отразил 32 шайбы по своим воротам и был признан лучшим игроком матча. Этот шатаут стал для россиянина третьим в текущем сезоне. Ранее рекорд «Айлендерс» принадлежал американцу Гленну Решу, который также провел 25 сухих матчей в регулярных чемпионатах.

Заброшенными шайбами отличились Ритчи и Сизикас. «Тампа» играла без российского бомбардира Никиты Кучерова и основного вратаря Андрея Василевского, которые пропустили игру из-за травм.

«Айлендерс» после этой победы с 35 очками идут на третьем месте в Столичном дивизионе, а «Тампа» с активом в 34 очка возглавляет турнирную таблицу Атлантического дивизиона.

В следующей встрече «Тампа-Бэй Лайтнинг» сыграет на выезде с «Торонто» 9 декабря, «Нью-Йорк Айлендерс» посетит «Флориду» 8 декабря.

