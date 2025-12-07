На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российский вратарь «Айлендерс» повторил клубный рекорд в матче НХЛ

Сорокин повторил рекорд «Айлендерс», отразив 32 шайбы в матче с «Тампой»
true
true
true
close
Twitter «Нью-Йорк Айлендерс»

Российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин провел 25-й матч «на ноль» в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и повторил клубный рекорд.

Матч «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Йорк Айлендерс», который проходил в ночь на 7 декабря, завершился со счетом 2:0 в пользу гостей.

В этой встрече 30-летний Сорокин отразил 32 шайбы по своим воротам и был признан лучшим игроком матча. Этот шатаут стал для россиянина третьим в текущем сезоне. Ранее рекорд «Айлендерс» принадлежал американцу Гленну Решу, который также провел 25 сухих матчей в регулярных чемпионатах.

Заброшенными шайбами отличились Ритчи и Сизикас. «Тампа» играла без российского бомбардира Никиты Кучерова и основного вратаря Андрея Василевского, которые пропустили игру из-за травм.

«Айлендерс» после этой победы с 35 очками идут на третьем месте в Столичном дивизионе, а «Тампа» с активом в 34 очка возглавляет турнирную таблицу Атлантического дивизиона.

В следующей встрече «Тампа-Бэй Лайтнинг» сыграет на выезде с «Торонто» 9 декабря, «Нью-Йорк Айлендерс» посетит «Флориду» 8 декабря.

Ранее гол Панарина не спас «Рейнджерс» от поражения в матче НХЛ.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Россию накрыла волна гонконгского гриппа. Насколько он опасен и как защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами