Футболиста ЦСКА обвинили в расизме

Форвард «Краснодара» Джон Кордоба рассказал, что в перерыве матча Российской премьер-лиги (РПЛ) игрок московского ЦСКА Родриго Вильягра допустил высказывания, которые можно расценивать как проявление расизма, передает «Матч ТВ».

«С Мойзесом не было проблем, они были с пятым номером, Вильягрой. На видео можете все увидеть, поймете, что он сказал. Надеюсь, его будут судить по всей строгости», — сказал Кордоба.

Встреча, которая состоялась в Краснодаре, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев поля.

В начале первого тайма счет открыл игрок ЦСКА Мойзес. Перед перерывом счет сравнял Джон Кордоба. В начале второй половины матча Виктор Са вывел «Краснодар» вперед. Жоау Батчи за 20 минут до конца матча довел преимущество «Краснодара» до двух мячей. В компенсированное время Матеус Алвес отыграл один мяч.

На 68-й минуте игры Мойзес был удален с поля за вторую желтую карточку.

