Иностранный боец поздравил Петра Яна с победой на турнире UFC 323

Боец Мартин Прохазка поздравил в своих соцсетях Петра Яна с победой над Мерабом Двалишвили на турнире UFC 323.
«Мои поздравления Петру Яну. Очень умное и настойчивое выступление», — написал Прохазка.
Утром 7 декабря Ян одолел Двалишвили. Поединок, который проходил в Лас-Вегасе, продлился пять раундов и завершился единогласным решением судей в пользу Яна со счетом 49-46, 49-46, 48-47.
Бойцы уже встречались — в марте 2023 года Двалишвили одержал победу над Яном единогласным решением судей.
Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе в 2020 году, победив Жозе Альдо. Позже он также выигрывал временный титул чемпиона UFC в легчайшем весе в октябре 2021 года. Он потерял пояс в 2022 году, когда проиграл поединок Алджамейну Стерлингу на турнире UFC 273.
После поединка Ян оценил идею о проведении титульного реванша против Двалишвили, заявив, что грузинский спортсмен заслужил еще один бой.
Ранее Павел Дуров поздравил Петра Яна с победой на турнире UFC 323.