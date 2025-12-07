Петр Ян рассказал, заслужил ли Двалишвили реванш

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петр Ян оценил идею о проведении титульного реванша против Мераба Двалишвили, заявив, что грузинский спортсмен заслужил еще один бой, передает Sport24.

«Это один из тех бойцов, который заслуживает любого реванша. Он провел столько поединков, уверенно побил всех конкурентов, зачистил дивизион. Если организация придет к этому, то я за», — сказал Ян.

Утром 7 декабря Ян одолел Двалишкили. Поединок, который проходил в Лас-Вегасе, продлился пять раундов и завершился единогласным решением судей в пользу Яна со счетом 49-46, 49-46, 48-47.

Бойцы уже встречались — в марте 2023 года Двалишвили одержал победу над Яном единогласным решением судей.

Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе в 2020 году, победив Жозе Альдо. Позже он также выигрывал временный титул чемпиона UFC в легчайшем весе в октябре 2021 года. Он потерял пояс в 2022 году, когда проиграл поединок Алджамейну Стерлингу на турнире UFC 273.

Ранее Двалишвили отправили в больницу после разгромного боя с Яном.