«Балтика» обыграла «Крылья Советов» в матче РПЛ

Калининградская «Балтика» обыграла самарские «Крылья Советов» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая прошла в Калининграде, завершилась со счетом 2:0.

Брайан Хиль на 18-й минуте матча реализовал пенальти. Через четыре минуты он установил окончательный счет игры.

В турнирной таблице РПЛ «Балтика» занимает пятое место, набрав 35 очков. «Крылья Советов» занимают 12-е место, набрав 17 очков.

Следующие матчи РПЛ команды проведут в 2026 году.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Российские игроки пропустили чемпионат Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке на мундиаль 2026 года.

Ранее «Краснодар» в большинстве обыграл ЦСКА и ушел на зимний перерыв лидером РПЛ.