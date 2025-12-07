Стал известен победитель сезона-2025 «Формулы-1»

Ландо Норрис стал чемпионом «Формулы-1» в сезоне-2025

26-летний британский автогонщик Ландо Норрис, выступающий за команду «Макларен», стал победителем сезона 2025 года «Формулы-1», заняв третье место на Гран-при Абу-Даби.

Перед финальным этапом Норрис занимал первое место в общем зачете, опережая четырехкратного чемпиона «Королевских гонок» Макса Ферстаппена из «Ред Булла» на 12 баллов. Норрису для победы в чемпионате достаточно было занять место не ниже третьего, с чем он успешно справился.

В 2024 году Норрис занял в общем зачете второе место.

«Формула-1» — чемпионат мира по кольцевым автогонкам, который проводится ежегодно и состоит из этапов (называемых Гран-при), в соответствии с техническими нормами, требованиями и правилами, установленными Международной автомобильной федерацией (FIA).

FIA не стала полностью отстранять россиян от соревнований под своей эгидой. Отечественные спортсмены продолжают выступления на турнирах под нейтральным флагом.

Ранее российский гонщик Даниил Квят проиграл беспилотному автомобилю в гонке на Яс-Марине.