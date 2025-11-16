Российский экс-гонщик «Формулы-1» впервые проиграл беспилотному автомобилю

Российский экс-пилот «Формулы-1» Даниил Квят впервые проиграл беспилотному автомобилю в рамках соревнований автономных машин A2RL.

Гонка «Искусственный интеллект против человека» состоялась на трассе «Яс Марина» в Абу-Даби и завершилась поражением Квята, которое стало первым в серии подобных состязаний.

В апреле 2024 года Квят успешно опередил автомобиль, управляемый искусственным интеллектом, а в ноябре того же года повторно одержал победу после того, как автономный болид столкнулся с ограждением и сошел с дистанции.

Даниил Квят признан наиболее титулованным российским пилотом в истории «Формулы-1». Его достижения включают три подиума, один лучший круг в гонке и 202 набранных очка. Спортсмен выступал в чемпионате «Формулы-1» в составе различных команд в периоды с 2013 по 2020 год.

Международная федерация автоспорта (FIA) не стала полностью отстранять россиян от соревнований под своей эгидой. Отечественные спортсмены продолжают выступления на турнирах под нейтральным флагом.

Ранее бывший пилот Формулы-1 обратился в суд, чтобы оспорить титул чемпиона мира.