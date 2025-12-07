На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Легенда ЦСКА назвал приемлемый результат в игре с «Краснодаром»

Экс-игрок ЦСКА Пономарев заявил, что будет доволен ничьей с «Краснодаром»
Dmitry Golubovich/Global Look Press

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что столичный ЦСКА может быть доволен ничьей в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара».

По его словам, на такой прогноз его направил ход предыдущей встречи с «Оренбургом».

«Первый тайм у ЦСКА с «Оренбургом» не получился абсолютно, я к чертовой матери телевизор выключил, так плохо они сыграли. Во втором тайме Челестини выпустил ребятишек свеженьких и они побежали — получилось более-менее неплохо. Оренбуржцы сами себе забили первый мяч и сразу сникли. Они упали духом, это естественно. Так что если армейцы выдержат натиск сумасшедший от «Краснодара», то это уже будет победа. «Быки» в хорошей форме, они способны заколотить и два, и три мяча. ЦСКА не выиграет точно, в лучшем случае будет ничья», — заявил Пономарев.

Матч «Краснодар» — ЦСКА в 18-м туре РПЛ состоится 7 декабря в 19:00 по московскому времени на стадионе «Озон Арена» в Краснодаре. Это последний тур перед зимней паузой.

В чемпионате России сыграно 17 туров. В турнирной таблице РПЛ «Краснодар» идет вторым, подопечные Мурада Мусаева набрали 37 очков. На балл меньше имеет расположившийся на третьей позиции ЦСКА. Лидирует в таблице «Зенит», ушедший на зимнюю паузу с активом в 39 баллов.

Ранее Юрий Семин предрек драматичный финал матча «Краснодара» и ЦСКА.

Футбол. Чемпионат России
