Бастрыкин заинтересовался делом об избиении известного баскетболиста в Москве

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил доклад по делу об избиении призера Олимпийских игр по баскетболу Алексея Шведа. Об этом сообщает ТАСС.

«Председатель СК России поручил ГСУ СК России доложить о ходе и результатах расследования и принятых процессуальных решениях», – говорится в сообщении пресс-службы СК РФ.

В ведомстве отметили, что в эфире одного из ТВ-каналов вышел сюжет, в котором сообщается, что после избиения спортсмена было возбуждено уголовное дело и задержаны трое молодых людей. Однако отмечается, что к ответственности привлечен только один фигурант.

В ночь на 2 мая 2023 года Швед был избит у ресторана на Большой Никитской улице в центре Москвы. В результате нападения Швед был доставлен в больницу медицинской бригадой. Отмечалось, что баскетболист находился после избиения 20 минут без сознания.

35-летний Швед выступал в России за столичный ЦСКА и подмосковные «Химки». Вместе с армейцами он четыре раза становился чемпионом России, побеждал в Евролиге (2008). В Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) играл за «Миннесоту», «Филадельфию», «Нью-Йорк» и «Хьюстон».

В составе национальной команды России выигрывал бронзовые награды Олимпийских игр (2012) и чемпионата Европы (2011). На данный момент Швед выступает за китайский клуб «Шаньси Лунгс».

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