Сборная России выиграла чемпионат мира по шахматам

Женская сборная России по шахматам выиграла командный чемпионат мира
Depositphotos

Российские шахматистки выиграли командный чемпионат мира по шахматам.

Турнир проходил в Линаресе (Испания). В финале россиянки обыграли сборную Азербайджана.

В составе сборной России выступали Александра Горячкина, Екатерина Лагно, Анна Шухман, Ольга Гиря, Полина Шувалова и Лея Гарифуллина.

Для российских шахматисток это первое участие в чемпионате мира с 2021 года. 18 ноября сборная Украины выдвинула протест против женской сборной России на ЧМ по шахматам.

В 2022 году Международная федерация шахмат (FIDE) приняла решение лишить российских и белорусских шахматистов права выступать на турнирах под флагом и гимном своих стран. Шахматисты могут принимать участие в соревнованиях под флагами ФШР/Белорусской шахматной федерации (БШФ) или FIDE.

Совет FIDE ранее разрешил Федерации шахмат России (ФШР) перейти из Европейского шахматного союза в Азиатскую шахматную федерацию.

Ранее сообщалось о том, что FIDE обсудит снятие ограничений с российских шахматистов.

