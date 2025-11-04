На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Украина не получит все деньги, вырученные от продажи «Челси»

The Times: Украина не получит все деньги от продажи «Челси»
true
true
true
close
Евгения Новоженина/РИА «Новости»

Украина не сможет получить все деньги, вырученные от продажи российским бизнесменом Романом Абрамовичем лондонского «Челси», передает The Times.

Большая часть денег будет направлена на оплату долгов по кредитам Абрамовича. Российский бизнесмен продал клуб в 2022 году. Британское правительство обещало направить все средства от продажи на гуманитарную поддержку на Украине. Отмечается, что Украине возможно передать только £987 млн из £2,35 млрд, за которые был продан «Челси». £1,54 млрд пойдут на выплату кредитов.

Абрамович приобрел «Челси» в 2003 году за £140 млн. C тех пор лондонский клуб пять раз стал чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ), по два раза выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы, пять раз завоевал Кубок Англии, трижды — Кубок английской лиги. В мае 2022 года он продал клуб из-за санкций.

Новый владелец команды Тодд Боули потратил несколько сотен миллионов евро на покупку игроков, став самым тратящим клубом лиги в трансферное окно. Команда впервые за долгое время не попала в еврокубки по итогам сезона-2022/23. В сезоне-2024/25 «Челси» выиграл Лигу конференций, а также квалифицировался в Лигу чемпионов.

Ранее сообщалось о том, что Абрамович хочет купить контрольный пакет акций топ-клуба Турции.

