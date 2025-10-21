Роман Абрамович хочет купить контрольный пакет акций топ-клуба Турции

Бывший владелец лондонского «Челси» Роман Абрамович планирует купить контрольный пакет акций турецкого «Галатасарая». Об этом пишет Telegram-канал «Mash на спорте» со ссылкой на турецкие СМИ.

Клуб контролируется фондом. Это означает, что его активы не могут быть проданы физлицам или внешним инвесторам, если только сам фонд не примет это решение. Как отмечает канал, для этого Абрамовичу, вероятно, придется использовать косвенные формы сотрудничества — например, спонсорство или инфраструктурное партнерство.

Если сделка будет совершена, то Абрамович станет главным в турецком клубе.

Абрамович приобрел «Челси» в 2003 году за £140 млн. C тех пор лондонский клуб пять раз стал чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ), по два раза выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы, пять раз завоевал Кубок Англии, трижды — Кубок английской лиги. В мае 2022 года он продал клуб из-за санкций.

Новый владелец команды Тодд Боули потратил несколько сотен миллионов евро на покупку игроков, став самым тратящим клубом лиги в трансферное окно. Команда впервые за долгое время не попала в еврокубки по итогам сезона-2022/23. В сезоне-2024/25 «Челси» выиграл Лигу конференций, а также квалифицировался в Лигу чемпионов.

