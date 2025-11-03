«Очень плохая физическая форма»: в «Металлурге» раскритиковали звезду НХЛ

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин на пресс-конференции заявил, что у него нет конфликта с российским нападающим Евгением Кузнецовым, но отметил, что форвард находится не в лучшей форме.

«Сейчас Кузнецов в очень плохой физической форме. Что выливается в кучу потерь, проигранных единоборств. Да, он показывает хорошее катание и скорость в каких-то моментах, но его скоростная выносливость оставляет желать лучшего. В таких матчах, как с «Ак Барсом» и «Авангардом», Евгений выпадает», — заявил специалист.

Кузнецов подписал контракт с «Металлургом» 1 октября. 3 ноября хоккеист не был включен в заявку на матч с «Шанхайскими Драконами», игра завершилась победой магнитогорской команды со счетом 6:1.

В прошедшем сезоне 33-летний Кузнецов выступал в Континентальной хоккейной лиге за петербургский СКА. Из-за травм хоккеист сыграл всего 39 матчей, в которых набрал 37 (12+25) очков. До перехода в СКА Кузнецов десять лет играл в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Он выступал за «Вашингтон Кэпиталз» и «Каролину Харрикейнс». Вместе с «Вашингтоном» в 2018-м форвард стал обладателем Кубка Стэнли.

Летом 2025 года Кузнецов принял участие в матче пивной лиги, которая состоялась в Вашингтоне. Россиянин вышел на лед он вышел в джерси родного клуба — челябинского «Трактора». Кузнецов отметился двумя голами и одной результативной передачей.

Ранее Кузнецов заявил, что негатив в его сторону идет из-за его открытости.