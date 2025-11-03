Легенда НХЛ не вошел в заявку «Металлурга» на матч с «Шанхайскими Драконами»

Нападающий «Металлурга» Кузнецов не будет играть в матче с «Драконами»

Нападающий «Металлурга» Евгений Кузнецов не был включен в заявку на матч с «Шанхайскими Драконами». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Игра с «Шанхайскими Драконами» пройдет с 14:30 по московскому времени на домашней арене магнитогорского клуба.

В матче против «Ак Барса» 29 октября форвард провел на льду всего 5 минут до того, как тренерский штаб принял решение его снять. Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу казанской команды. Главный тренер Андрей Разин отказался комментировать решение, а спортивный директор клуба Евгений Бирюков охарактеризовал ситуацию как внутреннюю рабочую.

Кузнецов, ранее выступавший в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), подписал контракт с магнитогорским клубом до окончания сезона 2025/2026 годов. В прошлом сезоне нападающий выступал за петербургский СКА, где принял участие в 45 матчах регулярного чемпионата КХЛ и набрал 40 результативных очков.

«Металлург» занимает первое место в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), набрав 32 очка.

Ранее Кузнецов заявил, что негатив в его сторону идет из-за его открытости.