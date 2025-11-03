Президент Fight Nights предложил соперника Умару Нурмагомедову

Президент Fight Nights Камил Гаджиев предложил потенциального соперника для российского бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Умара Нурмагомедова. С предложением он выступил на своем YouTube-канале.

«Умар будет драться с победителем поединка Двалишвили — Ян. Я считаю, что ему нужен еще один крепкий бой, который снова сделает его безусловным претендентом на пояс. Например, бой с О'Мэлли», — высказался Гаджиев.

В главном поединке турнира UFC 311, который состоялся 19 января в Лос-Анджелесе, грузинский боец Мераб Двалишвили победил Умара Нурмагомедова и защитил чемпионский пояс. Бой продлился все пять раундов, по итогам которых Двалишвили одержал победу единогласным решением судей. Нурмагомедов потерпел первое поражение в карьере. Баутиста подходил к к бою с Умаром Нурмагомедовым на серии из двух побед — в июне он одержал победу над Патриком Миксом, а его профессиональный рекорд составлял 16 побед и 2 поражения.

17 октября 2025 года Нурмагомедов рассказал о своих карьерных приоритетах, заявив, что в случае выбора между борьбой за чемпионский пояс и реваншем с Мерабом Двалишвили он может отдать предпочтение мести.

Ранее вице-президент АСА заявил, что бойцу UFC Александру Волкову не нужно спешить с возвращением.