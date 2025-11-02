Поражение «Спартака» от «Краснодара» назвали заслуженным

Экс-защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) столичный «Спартак» потерпел заслуженное поражение от «Краснодара».

«Я говорил, что «Краснодар» пару мячей забьет обязательно! У них отличная дисциплина, скорость, у «Спартака» всего этого не было. Оборона у красно-белых — сплошное решето, пропустили два, а могли и все пять. Заслуженное ли поражение? Конечно! Тренеру пора не шоу устраивать, а игру в защите ставить, иначе так и будут очки терять. Шестое место — это не место для «Спартака», — заявил Пономарев.

Матч на стадионе «Ozon Арена» завершился со счетом 2:1 в пользу «Краснодара», который доигрывал встречу в меньшинстве. «Газета.Ru» вела текстовую вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

По результатам игрового дня первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 32 очка в 14 матчах. На второй строчке располагается московский ЦСКА, в активе которого 30 очков. Замыкает тройку лидеров «Зенит», набравший 29 очков в 14 встречах в РПЛ.

Ранее Деян Станкович заявил, что «Спартак» был обескуражен, поэтому проиграл.