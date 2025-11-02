На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Зенит» потерял своего капитана

Капитан «Зенита» Сантос сообщил, что выбыл до конца 2025 года
Александр Гальперин/РИА Новости

Защитник и капитан петербургского «Зенита» Дуглас Сантос сообщил, что из-за полученной на тренировке травмы плеча выбыл до конца 2025 года. Его слова приводит пресс-служба команды.

«Слава Богу, операция не понадобится, мы решили провести интенсивный курс физиотерапии. Но, к сожалению, скорее всего, мне придется пропустить оставшуюся часть календарного года. Я вернусь еще сильнее и постараюсь достичь всех целей, поставленных на 2026 год», — заявил он.

В текущем сезоне бразильский футболист, имеющий российское гражданство, сыграл за петербургский клуб в 12 матчах, в которых записал на свой счет два забитых мяча и одну результативную передачу.

1 ноября «Зенит» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги со счетом 2:0 обыграл московский «Локомотив». Первый мяч забил футболист «Зенита» Педро. Он отличился на девятой минуте матча. В конце встречи отличился Андрей Мостовой. В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» занимает второе место, набрав 29 очков.

В следующем туре национального первенства петербургский клуб на выезде 9 ноября сыграет с самарскими «Крыльями Советов».

Ранее в «Зените» раскрыли реакцию на попытку похитить Мостового.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
