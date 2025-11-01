«Зенит» продлил контракт со звездным бразильцем

«Зенит» продлил контракт с Венделом до 2029 года

Петербургский «Зенит» продлил контракт с бразильским футболистом Венделом до лета 2029 года. Об этом сообщила пресс-служба клуба в своем Telegram-канале.

«Футбольный клуб «Зенит» поздравляет Вендела с обновленным соглашением и желает новых достижений в составе сине-бело-голубых», — говорится в сообщении.

Вендел играет за «Зенит» с 2020 года. В составе петербургского клуба он четыре раза становился чемпионом России.

1 ноября «Зенит» обыграл московский «Локомотив» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 2:0.

Первый мяч забил футболист «Зенита» Педро. Он отличился на девятой минуте матча. В конце встречи отличился Андрей Мостовой. Мостовой отпраздновал забитый мяч, надев черную маску, что, возможно, является отсылкой к попытке его похищения в октябре 2025 года.

Ранее сообщалось о том, что Вендел может переехать в Саудовскую Аравию.